Giardini, pergolati e dehors. Dove mangiare davvero fuori

La bella stagione allarga gli spazi dei ristoranti, conquistando spazi in giardini, cortili e dehors. Ecco i migliori posti a Milano per mangiare all'aperto senza uscire dalla città.

Le Biciclette Dal 2020 il locale del quartiere Ticinese conta su un giardino interno ricavato da alcuni parcheggi, grazie a un piccolo progetto di riappropriazione della città verde. Nel Garden piante e fiori che circondano i tavolini donano un'atmosfera che rende più rilassati e informali l'aperitivo o la cena. La musica di sottofondo contribuisce a rendere ancora più piacevole questo vero rifugio urbano. In via Giovanni Battista Torti 2.

e/n enoteca naturale Molto più di un déhor lo spazio di questo locale da anni diventato un'istituzione per gli amanti del bere naturale in zona Sant'Eustorgio. Gli spazi sono quelli di Casa Emergency, ampi e circondati da un muro quasi da convento, ciò che rende lo spazio particolarmente sicuro e adatto anche ai bambini, che scorrazzano felici. La proposta è basata su tanti vini naturali a buon prezzo, presentati con competenza, e su tanti piattini perfetti per la condivisione: Baccalà mantecato, Polpette di verdure, Polpo, cavolo rapa. Via Santa Croce 19/a.

Ratanà Una delle migliori trattorie evolute di Milano quella di Cesare Battisti a cui non si rende abbastanza merito per essere stato un anticipatore di tendenze gastronomiche oggi dominanti. Oltre a quelli che sono considerati i migliori risotti di Milano e a versioni notevoli dei classici milanesi, il ristorante in via De Castillia offre anche la possibilità di mangiare in un bel giardino, circondati da grattacieli e orti didattici.

RaMe Bistrot Il locale al 52 di via Piero della Francesca che si è imposto come una delle novità più interessanti della zona Sempione, si apre all'esterno con un dehors che conserva l'atmosfera da salotto anni Trenta. Nel nuovo menu Racconto Mediterraneo figurano piatti come Bouillabaisse di pesce con salsa aioli tra gli antipasti e Rigatone al pesto ligure con dadolata di pesce spada e crumble di tarallo tostato. Da non perdere i cocktail, tra i quali il Negroni del Vecchio Carbonaio.

LùBar Tre fratelli con le stesse iniziali (Lucilla, Lucrezia e Ludovico Bonaccorsi) che hanno portato a Milano l'atmosfera siciliana delle loro origini, mutuata dall'omonimo chiringuito all'oasi di Vendicari. A Milano i tre fratelli hanno uno spazio vezzoso ed elegante nel cortile esterno della GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Milano. Cucina siciliana reinterpretata nelle sue proposte più "street" e in quelle più sostanziose. Aperto tutto il giorno, dalla colazione alla cena.

UFO La sigla sta per Unconventional Form of Opportunities ed è un hub creativo in via Orobia, in zona Fondazione Prada. Nello spazio esterno, prolungamento della filosofia conviviale e multidisciplinare del progetto, gli ospiti vengono accolti dall'aperitivo fino a tarda sera: si può bere un drink o condividere i piccoli piatti comfort del bistrot. E poi un irresistibile campo di bocce per sfide accanite.

San Filippo Neri Una trattoria imperdibile per il servizio svelto, per lo spirito inclusivo, per gli spazi enormi, per le porzioni abbondanti, per la buona qualità di una cucina senza guizzi creativi ma decisamente corretta e con uno dei migliori rapporti qualità/prezzo della città.

Si trova in viale Monza proprio all'uscita della stazione della rossa Precotto. Si mangiano Stinco e patate, Cotoletta, Mondeghili, Tiramisù, vino sfuso, amaro della casa, sedendosi a uno dei tantissimi tavoli interni o esterni, in una pergola da birreria.