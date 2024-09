Giorgia e i nuovi giudici pronti a rilanciare "X Factor"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una conduttrice nuova, super Giorgia (nella foto). Tre giudici nuovi, Achille Lauro, Jack La Furia e Paola (la metà di Paola e Chiara) e una location nuova per la finale: Piazza del Plebiscito a Napoli. Insomma dalle parti di Sky ce la stanno mettendo tutta per ridare vigore a X Factor, per creare un'edizione interessante e magari meno burrascosa di quella dello scorso anno rovinata da episodi spiacevoli con protagonista Morgan che hanno portato all'allontanamento del cantautore. Dunque, si ricomincia giovedì prossimo con la prima fase delle selezioni, in onda su Sky e in streaming su NOW.

Al solito a presentarsi per le audizioni dell'Allianz Cloud di Milano saranno centinaia di artisti che sperano di sfondare nel mondo della musica grazie al talent. A fare da guida a questi giovani ci sarà Giorgia, con il suo sorriso e la sua forza salirà sul palco per introdurre e chiudere le serate, mentre nel backstage avrà i compiti di spronare e consigliare i ragazzi. E anche il tavolo dei quattro giudici, come accennato sopra, è inedito. Tre fanno il loro esordio: Achille Lauro, con la sua inconfondibile identità, ormai icona glam, punk-rocker, pop star; Jake La Furia, rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni e protagonista di una attesa reunion dei Club Dogo; Paola Iezzi, la cantautrice tornata protagonista a Sanremo 2023 in coppia con Chiara con la hit Furore. E già si può immaginare cosa può succedere in un tavolo del genere: con Lauro che duetta con Chiara sul brano iconico Amici come prima con cui la coppia bionda/bruna vinse tra le Nuove proposte a Sanremo 1997. È un ritorno, invece, quello di Manuel Agnelli, che indossa nuovamente i panni di giudice con un'esperienza di 5 edizioni sulle spalle.

Le fasi della audizioni andranno in onda in tre giovedì, 12, 19 e 26 settembre: ai concorrenti serviranno tre sì per proseguire il proprio percorso.

Potrebbe però bastarne anche solo uno per conquistare lo step successivo: da quest'anno, infatti, i giudici avranno in mano uno speciale X Pass, un bonus da assegnare a un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al Bootcamp del 3 e 10 ottobre. Poi la fase Home Visit e infine i live.