Il "Giornale" ha 50 anni. Uno sguardo al passato per puntare al futuro

«Il Giornale 50 anni dopo». È questo il titolo dell'evento in programma domani, dalle ore 9.30 alle 17.30, presso gli IBM Studios in piazza Gae Aulenti 10, per festeggiare il mezzo secolo di vita del nostro quotidiano. Un evento che guarda agli anni trascorsi, alla ricchezza di una storia costellata di tante firme importanti, ma ancor di più, adesso, alle sfide del futuro (clicca qui per iscriverti).

Tanti gli argomenti previsti nei panel della giornata con l'obiettivo di guardare avanti, parlando di pace, di scommessa sull'innovazione, su una tecnologia che misura l'impatto sulla Terra, quel pianeta che nella sensibilità diffusa sta diventando una casa da conservare per chi ci vive e per chi verrà. L'inizio è alle 9.30 con il saluto del direttore Alessandro Sallusti. Poi, uno dietro l'altro, sul palco si alterneranno gli interventi. «La scommessa sulla pace» è il tema che tratteranno Claudio Descalzi, amministratore delegato di ENI, Giampiero Massolo, presidente Mundys, Ana Palacio, ex ministro degli Esteri della Spagna (moderati da Nicola Porro).

Il programma dell'evento a Milano

Poi sarà la volta di «Obbligati a crescere» con Flavio Cattaneo, amministratore generale di ENEL, Carlo Cimbri, presidente Gruppo Unipol, Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna, Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè (moderati dal vicedirettore Osvaldo De Paolini). Mike Pompeo, Ex Segretario di Stato USA, sarà intervistato da Nicola Porro e a seguire «Cambio di paradigma» con Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, Marco Hannappel, amministratore delegato di Philip Morris Italia, Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana. «Il sogno sostenibile» (moderato da Hoara Borselli) sarà con Lucia Leonessi, direttore generale di Confindustria Cisambiente, Marco Mari, esperto Sviluppo Sostenibile, Tommaso Sabato, amministratore delegato di Acea Infrastructure, Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia.

Dalle 11.30 alle 12.30, moderati da Bruno Vespa, si confronteranno sul tema «Orgoglio e libertà» i protagonisti, ovvero i direttori del Giornale: sul palco ci saranno Vittorio Feltri (direttore dal 1994 al 1997 e dal 2009 al 2010) e Alessandro Sallusti (attuale direttore e dal 2010 al 2021), Maurizio Belpietro (dal 2000 al 2007), Augusto Minzolini (dal 2021 al 2023) e Mario Giordano (dal 2007 al 2009).

La giornata si chiuderà riavvolgendo il nastro fino a tornare a «Quel maledetto 1974» con l'incontro moderato da Vittorio Macioce con Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Michele Brambilla, editorialista del Giornale e la giornalista Domizia Carafoli.

L'evento è aperto a tutti ma è necessaria l'iscrizione a questo link (info al numero 02.85661).