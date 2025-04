Niente giudizi o pacche sulle spalle: ecco il decalogo per. comportarsi al meglio

Ascolta ora 00:00 00:00

1. Ogni persona è unica

Evitare di fare supposizioni e ragionamenti basati su ciò che pensi di sapere o sul sentito dire. Lascia che sia la persona a mostrarti chi è davvero.

2. Dai il tempo necessario per rispondere

Molte persone autistiche impiegano più tempo degli altri per elaborare informazioni. La pazienza e il rispetto fanno la differenza.

3. Comunica in modo chiaro

Evita giri di parole e espressioni complicate. Scegli parole semplici, dirette. Devi essere sicuro di essere compreso dall'altra persona.

4. Non giudicare dall'apparenza

Non tutti mantengono il contatto visivo o esprimono emozioni con il volto o con smorfie in modo tradizionale. Non interpretare come mancanza di rispetto.

5. Accogli il modo di comunicare

Alcune persone preferiscono scrivere, altre parlano con maggiore fluidità e facilità, altre sono più telegrafiche, mentre altri ancora usano immagini o strumenti alternativi.

6. Fai attenzione agli stimoli sensoriali

Rumori forti, musica ad alto volume, odori o luci intense, luoghi affollati come supermercati o centri commerciali possomo scatenere una forte condizione di stress.

7. Non dare pacche o buffetti sulle spalle

Molte persone autistiche sono molto sensibili al contatto fisico. È sempre meglio rispettare lo spazio personale. Un gesto affettuoso potrebbe risultare sgradevole.

8. Rispetta le passioni e gli interessi speciali

Molte persone autistiche parlerebbero per ore dello stesso argomento, chi dei dinosauri, chi di automobili o chi di uno show televisivo. Mostra interesse.

9. Accetta comportamenti diversi dal solito

Potresti trovarti davanti a comportamenti come dondolarsi, agitare le mani in

aria o ripetere tante volte le stesse parole. Non serve correggerli se non creano problemi.

10. Sii paziente e comprensivo

Le difficoltà nella comunicazione o nelle interazioni sociali non hanno bisogno del tuo giudizio. Mostra empatia e cerca di capire.