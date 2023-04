La giunta trova i fondi per i centri estivi (dopo le barricate del centrodestra)

Dopo l'annuncio choc sul taglio dei fondi e le polemiche che portato ormai tante famiglie a organizzarsi autonomamente per non rimanere «a piedi», ieri il Comune ha annunciato che contrariamente alle prime ipotesi anche per l'estate 2023 saranno confermati tutti i centri estivi e le case vacanze per i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione la giunta «ha potuto avere consapevolezza dell'avanzo 2022» e ha potuto quindi reperire i 3 milioni di euro necessari per attivare i campus, contando anche sui 700mila euro garantiti dagli emendamenti approvati in Consiglio.

Il vicesindaco Anna Scavuzzo ha spiegato ieri che saranno attivati i centri estivi in trentadue sedi (l'elenco sarà pubblicato a breve) e i l piano dei risparmi permetterà di investire ulteriori 150mila euro per le educatrici necessarie ad accogliere i bimbi disabili (lo scorso anno erano 270, con un aumento dei richiedenti rispetto agli anni precedenti) e di arrivare a oltre 8mila posti suddivisi nei diversi periodi, potenzialmente superando il numero di 4mila piccoli che potranno essere accolti. Confermata anche l'accoglienza dei bambini degli asili statali nei numeri del 2022 (289 nella prima quindicina e 257 nella seconda). Non era mai stata messa in discussione e quindi partirà a breve anche l'iscrizione dei centri estivi a luglio per i bimbi delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali. L'aula (con un emendament del consigliere FdI Riccardo Truppo) ha chiesto di coinvolgere come sede di campus le scuole di volo civile, come l'Aeroclub di Bresso.

«Grazie alla battaglia in aula del centrodestra - sottolinea il capogruppo della lega alessandro verri e la consigliera deborah giovanati - e al senso di responsabilità che ci ha guidati spostando ulteriori risorse durante la sessione di bilancio, i bambini milanesi usufruiranno di questo importante servizio. Siamo riusciti a sostenere le famiglie e far cambiare idea al Comune che ora magicamente trova anche le risorse mancanti. Ancora una volta si dimostra come a questa amministrazione delle famiglie interessa ben poco ma soprattutto quanto sia incapace di gestire le risorse disponibili e solo attraverso le barricate alzate dall'opposizione si riescono a dare risposte alla nostra comunità».