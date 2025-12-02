Alvaro Morata e Alice Campello, è finita di nuovo? Lei è comparsa senza fede

Alvaro Morata e Alice Campello sono nuovamente in crisi? Secondo i fan della coppia e gli esperti di gossip, la risposta sarebbe assolutamente affermativa. Gli indizi, del resto, non mancano, e fanno pensare che fra i due i passati problemi non siano stati affatto risolti. La Campello è comparsa in uno scatto senza la fede al dito, mentre Morata ha apportato delle modifiche alla bio nei propri account social: insomma, la situazione pare essere abbastanza chiara.

La storia d'amore fra il calciatore spagnolo e l'influencer italiana si dimostra, ancora una volta, travagliata. I due avevano già avuto un lungo allontanamento, ma tutto pareva essersi risolto, tanto che alcuni mesi fa c'era stata la tanto sospirata riconciliazione. La crisi, però, sarebbe ritornata. Chi ha seguito la coppia conosce come sono andate le cose: Morata e Campello hanno attraversato un doloroso periodo di separazione nell'agosto 2024. Decidendo di confidarsi, il capitano della nazionale spagnola ha dichiarato apertamente di aver lottato contro depressione e attacchi di panico. Campello, dal suo lato, ha rivelato di aver avuto a sua volta problemi psicologici. Poi, a inizio 2025, la coppia (che ha quattro figli) è tornata insieme. "Eravamo sotto farmaci, ci sono volte in cui non li gestisci bene e ti fanno effetti strani. Non stavamo bene con noi stessi" , ha dichiarato l'influencer nel podcast di Laura Escanes, arrivando ad affermare che l'amore che lega lei e morata è " il più grande che esista ".

Un periodo di armonia di breve durata, a quanto sembra. I fan hanno notato subito l'assenza della fede al dito di Alice Campello che, fra l'altro, avrebbe anche rimosso "Morata" dal proprio nome.

Segnali inequivocabili sono arrivati anche da parte di Alvaro Morata, che ha modificato la propria bio su Instagram, eliminando la scritta "marito di Alice". Un chiaro, inoltre, sono le fotografia postate dalla coppia. L'ultima in cui li si vede insieme risale allo scorso 5 novembre, ossia un mese fa. Che questo sia un addio definitivo?