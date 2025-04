"Morirei per lui". Alice Campello parla di Morata e rivela: "Ecco perché è finita"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alice Campello è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per la prima volta dopo essere tornata con il marito, il calciatore Alvaro Morata, ora in forze al Galatasaray. La loro separazione ha fatto parlare molto i giornali di gossip in tutto il mondo, non solo perché i due hanno quattro figli in comune ma soprattutto perché hanno sempre dato l'impressione di essere una coppia molto innamorata e in armonia, almeno fino a quando non è successo che si sono lasciati. " Noi siamo cresciuti insieme, io non riesco a vedere la mia vita senza di lui e per lui è la stessa cosa. Sentivamo sempre il bisogno di parlarci e chiederci dei consigli, nonostante tutto ", ha spiegato Alice nel corso dell'intervista, raccontando come sono stati quesi mesi di lontananza, vissuti paradossalmente mentre lui si trovava a Milano per lavoro.

" Abbiamo saputo riconquistarci, è stato davvero bello. Lui sta bene, siamo rinati entrambi ", ha proseguito. Proprio per stare vicina al marito, Campello è volata in Turchia e ora la famiglia vive a Istanbul. Forse, la scelta di un Paese così distante dalla Spagna e dell'Italia li ha aiutati a ricostruirsi senza le pressioni che avrebbero potuto avere nei rispettivi Paesi di origine. " Tra me e Alvaro non c'è stata una crisi. Siamo molto giovani, abbiamo vissuto tante esperienze velocemente. Avere quattro figli è stata comunque un'esperienza pesante a livello emotivo ", ha proseguito Campello, sottolineando che " diversi fattori ci hanno portato a questa decisione, non siamo stati maturi e siamo stati troppo impulsivi. È stato l'errore più grande che abbiamo fatto nella nostra vita, l'abbiamo gestita malissimo ".

Forse, quella distanza li ha aiutati a ritrovarsi, paradossalmente: " Abbiamo capito cosa vuol dire stare l'uno senza l'altro. Abbiamo provato tanta sofferenza entrambi, ma adesso è ancora più bello. Abbiamo lavorato tanto su noi stessi. Ci siamo riscoperti ".

l'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo

Io morirei per mio marito, lui è l'amore della mia vita

Nello studio di Verissimo, poi, Alice Campello ha rivelato che uno dei motivi che l'ha portata a separarsi per un periodo da Morata è stato la, perché "". Quindi, non senza commozione, ha detto a Toffanin: "".