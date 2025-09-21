Andrea Delogu cambia il ballerino, Wanda litiga con Maxi Lopez per MasterChef, Diletta si confessa

Weekend tempo di gossip. C'è chi si prepara a debuttare a Ballando inseguita dai gossip (Andrea Delogu), chi litiga con tutti (Wanda Nara), chi fa confessioni schiette (Diletta Leotta) e chi, invece, si trova tra due fuochi (Stefano De Martino).

Andrea Delogu e il "mistero" del ballerino cambiato in extremis

Il conto alla rovescia per l'inizio di Ballando con le stelle è ufficialmente cominciato e le coppie che scenderanno in pista sono già state formate. Mentre i primi infortuni vengono documentati dai vip in gara con dovizia di foto e video sui social network, si fanno largo le prime indiscrezioni sul cast. Il pettegolezzo più interessante riguarda la conduttrice Andrea Delogu, alla quale è stato affiancato il maestro Nikita Perotti. La scelta iniziale, però, sarebbe stata un'altra secondo quanto spifferato da Dagospia: "In realtà Delogu avrebbe dovuto ballare con Giovanni Pernice, fidanzato con Bianca Guaccero, che affiancherà Francesca Fialdini. In extremis il cambio partner, non per volontà di Delogu, nessuna manovra di Fialdini e una decisione solo "accolta" da Milly Carlucci. Ma chi ci ha messo lo zampone e ha tolto Pernice alla Delogu?" .

Wanda Nara ai ferri corti anche con l'ex marito? "Contratto milionario saltato"

Non bastava la guerra con Maurito, Wanda Nara se la deve vedere anche con l'ex marito Maxi Lopez. L'indiscrezione arriva da Dagospia, che riferisce: " Il calciatore sarebbe arrabbiato con l'ex moglie perché non avrebbe ricevuto il compenso economico concordato per MasterChef Celebrity Argentina ". Wanda è la conduttrice del cooking show e Lopez dovrebbe essere nel cast come concorrente, ma secondo la stampa argentina Maxi avrebbe chiesto un compenso stellare alla produzione e al "no, grazie" Wanda avrebbe provato a mettere una pezza: "Wanda Nara lo ha richiamato per dirgli: 'Farò la differenza con uno sponsor'. Hanno poi firmato verbalmente un contratto multimilionario. Ma quell'accordo non sarebbe stato rispettato" . Guai in vista su più fronti per Nara.

Lite tra Stefano de Martino e Caroline Tronelli, le voci: "C'entra Belen"

Non si può certo dire che questo sia un momento fortunato per Stefano De Martino. La gara degli ascolti con la concorrenza, i video intimi rubati e ora anche il furto dell'orologio prezioso con la tecnica dello "specchietto". Potrebbe andare peggio? A quanto pare, sì. Anche sul piano privato il conduttore di Affari tuoi non vive un periodo felice. I paparazzi lo hanno sorpreso durante una lite con la fidanzata Caroline Tronelli in un locale di Roma e secondo le ultime indiscrezioni dietro ai malumori ci sarebbe l'ombra di Belen Rodriguez. L'esperto di gossip Alessandro Rosica fa sapere che il napoletano avrebbe fatto indignare la fidanzata, cercando "costantemente la sua ex, Belen" e la gelosia avrebbe preso il sopravvento nella storia.

La confessione di Diletta Leotta: "Onestamente non pensavo di arrivare così in alto"

Alla vigilia del suo debutto alla conduzione di un programma sportivo (su Dazn) Diletta Leotta si è raccontata senza filtri su La Gazzetta dello Sport tra calcio, figli, sogni e il rapporto con i colleghi. Alla domanda se si aspettava di arrivare così in alto, la bella siciliana non si è sottratta e ha risposto con franchezza: " Onestamente no. L'obiettivo era condurre un programma come succederà da domani e avere anche una famiglia, però erano due sogni. La vita ti sorprende sempre, se ci credi e non molli mai". Merito della sua bellezza? Anche no, ha assicurato Diletta: " L'immagine è importante, ma la preparazione e la capacità di raccontare gli eventi lo sono di più. Ho sempre puntato sull’amore per il mio lavoro e sulla professionalità.

Accanto ai libri di diritto civile e penale che usavo all’università (è laureata in giurisprudenza, ndr), ora a casa ho i libri sul calcio. Ho studiato e penso di aver convinto sia nella forma sia nella sostanza". Ora l'aspetta la prova dell'auditel.