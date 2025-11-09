Aurora Ramazzotti e il botox, il dito medio di Elisabetta Franchi, Laura Chiatti e Marco Bocci aria di crisi

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa confessioni su ritocchini e botox (Aurora Ramazzotti), chi si è preso una pausa in vista delle nozze (Antonella Elia), chi finisce nei guai per una storia Instagram (Elisabetta Franchi) e chi, invece, vive un momento di crisi coniugale (Bocci - Chiatti).

Aurora Ramazzotti e il botox: la figlia di Michelle replica alle insinuazioni

Alla soglia dei 29 anni (che compirà il prossimo 5 dicembre) Aurora Ramazzotti deve già fare i conti con il botox. O meglio, con le insinuazioni dei fan che sui social network l'hanno punzecchiata sul tema punturine e ritocchini. "Aury ma chi ti fa il botox? Dacci info", ha chiesto una follower, insinuando che la figlia di Michelle Hunziker abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per levigare il suo viso. Pungolata sul vivo la giovane Ramazzotti ha replicato senza timori: "Lo prendo come un enorme complimento! Ma mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico". Il motivo? Non è etico: " Mi fa un po' paura iniettarmi cose". Poi ha scherzato, tirando in ballo mamma Michelle : "Cercherò di rimanere naturale il più a lungo possibile, sperando di avere i geni della Hunzi" . Fortunata lei.

Marco Bocci e Laura Chiatti in crisi? "Stanno provando a salvare la storia"

C'è chi è pronto a scommettere che la lista di coppie vip scoppiate si allungherà presto e i nomi sono famosissimi. L'esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato un'indiscrezione bomba che riguarda due attori: " Nuova crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti. I due sempre meno social starebbero mantenendo ancora il riserbo per provare a salvare ancora una volta la storia" . Venza ha anche aggiunto, commentando l'avvistamento della coppia a una partita del figlio, che Bocci e Chiatti starebbero cercando di mantenere una parvenza di normalità per il bene dei figli: "A differenza di tante altre coppie sanno fare molto bene il mestiere del genitore" . Si attendono conferme o smentite.

Antonella Elia, nozze saltate: "Con Pietro Delle Piane ci siamo presi una pausa"

Si sarebbero dovuti sposare a San Silvestro di quest'anno ma le nozze di Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono saltate. O almeno, sono state messe in stand-by. A rivelarlo è stata la showgirl che, ospite di Caterina Balivo a La Volta buona, ha annunciato di essersi presa una pausa dal fidanzato. "Il mio compleanno? Non l'ho passato con Pietro perché ci siamo presi una pausa, un momento di riflessione" . Dietro alla rottura momentanea a poche settimane dal "sì, lo voglio" pare ci siano motivi profondi: " Non mi sento pronta al matrimonio. È dipeso da tutti e due non solo da me. Ognuno ha le sue parti di colpe". Nel frattempo, lontana dal compagno, Antonellina pratica - parole sue - " l'astinenza sessuale per raggiungere un po' il divino attraverso i miei 7 chakra ". No comment.

Il dito medio costa caro a Elisabetta Franchi: "Diffamazione aggravata"

Elisabetta Franchi torna protagonista ma non in passerella. Stavolta il set è l'aula del tribunale di Bologna, dove la stilista è accusata di stalking e diffamazione aggravata ai danni dell'ex amica-consulente. Tutto sarebbe partito da una serie di messaggi "poco eleganti" e sarebbe culminato in una storia Instagram provocatoria che l'ha messa nei guai: calice in mano, dito medio alzato e la didascalia: "Oggi ho vinto". Peccato che la vittoria non fosse processuale ma solo social.

La presunta vittima, travolta da una valanga di commenti, ha chiuso i propri profili e il Pubblico Ministero, per contro, ha aperto un nuovo fascicolo con l'accusa di diffamazione aggravata. Prossima udienza il 5 dicembre. Dress code: sobrietà consigliata.