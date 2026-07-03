Aurora Ramazzotti, tutto pronto per le nozze con Goffredo Cerza: la location, gli invitati, la sorpresa di papà Eros

Dopo le nozze di Dua Lipa e Callum Turner, la Sicilia torna ad essere teatro di un altro matrimonio vip: quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Dopo nove anni d’amore e la nascita del figlio Cesare Augusto, la primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, e il manager romano si sposeranno sabato 4 luglio, ma i festeggiamenti dureranno tutto il weekend.

L'annuncio ufficiale delle nozze era arrivato lo scorso aprile, quando la coppia aveva condiviso sui social network la partecipazione in stile “Cioè”:“Vi presento: SARA’ il nostro invito di matrimonio, nonché un giornaletto anni ‘90. Volevo un invito che racchiudesse tutte le informazioni sui giorni dell’evento ma anche che rispecchiasse la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai oltre nove anni: il divertimento”.

La location

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono già volati in Sicilia con le rispettive famiglie e alcuni amici ma i dettagli del matrimonio più atteso del momento non sono stati rivelati. Secondo quanto riferito dalla rivista Chi, le nozze si celebreranno nella splendida cornice del castello Xirumi Serravalle,a Lentini,in provincia di Siracusa.La cerimonia sarà anticipata da una festa esclusiva e blindatissima, che si svolgerà la sera prima del matrimonio. Proprio in quest'occasione Eros riserverà una speciale sorpresa agli sposi con un concerto privato, in cui riproporrà le canzoni che ha dedicato alla figlia nel corso della sua carriera.

Gli invitati

Nelle prossime ore in Sicilia arriveranno alla spicciolata gli invitati,molti dei quali sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e dei social. Oltre a mamma Michelle con il compagno Giulio Berruti ed papà Eros, alle nozze parteciperanno anche gli amici di sempre della coppia come Diletta Leotta, Jonathan Kashanian e Fabio Rovazzi. Avrà invece il ruolo della damigella d’onore della sposa Sara Daniele, figlia del cantante Pino e migliore amica di Aurora fin dai tempi della scuola. Sarebbe stata proprio la figlia del cantautore partenopeo a presentare Goffredo ad Aurora,dando il via alla loro storia.

L’abito da sposa

Massimo riserbo invece sull’abito della sposa.

Sui social network Aurora Ramazzotti ha raccontato ai fan di avere disegnato personalmente il suo vestito,ma secondo le ultime indiscrezioni gli abiti nuziali potrebbero essere tre, con due cambi d’abito nel corso della giornata e durante il ricevimento. Anche il vestito dellepare sia stato disegnato dalla futura sposa, che nel giorno del suo sì con Goffredo non ha voluto lasciare nulla al caso, curando ogni dettaglio.