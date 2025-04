Aurora Ramazzotti, lo sfogo sulla gravidanza di Giulia De Lellis: "Accanimento schifoso". Cosa è successo

La notizia fatta trapelare dal settimanale Chi sulla presunta gravidanza di Giulia De Lellis ha scatenato molteplici reazioni. L'influencer romana si è sfogata nelle storie del suo account Instagram parlando di notizie " inappropriate e fuori luogo dal momento che non arrivano dai diretti interessati ". La compagna di Tony Effe non ha apprezzato l'invadenza dei paparazzi della rivista e al suo fianco si è schierata anche Aurora Ramazzotti che, tre anni fa, si trovò nella stessa situazione di Giulia De Lellis, cioè con la sua gravidanza sbandierata sulle riviste scandalistiche senza che l'annuncio fosse stato fatto da lei e dal compagno Goffredo.

Giulia De Lellis incinta?

A scatenare la dura reazione di Aurora Ramazzotti sono state le foto esclusive pubblicate dalla rivista di Alfonso Signorini sulla presunta gravidanza di Giulia De Lellis. Immagini rubate mentre l'influencer stava accompagnando il rapper romano durante una partita a golf e che mostrano evidenti rotondità. La notizia ha fatto il giro della rete e Aurora Ramazzotti non è riuscita a trattenere la sua rabbia per una vicenda che la colpì in modo simile nel 2022: " Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza prima del terzo mese? Si potrebbe perdere il bambino (e succede nel 10-15% delle gravidanze). Si potrebbe, per motivi che non devono essere spiegati, voler terminare la gravidanza. Si potrebbero scoprire complicanze mediche. Allora come mai continuiamo imperterriti a invadere questo spazio così intimo e delicato che le donne si riservano? Forse perché siamo ancora convinti che i loro corpi siano affar nostro?".

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti

Nel lungo messaggio condiviso sui social network la figlia di Michelle Hunziker si è scagliata contro chi con gossip e annunci esclusivi " cerca morbosamente di togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia" senza necessariamente pagare il prezzo della notorietà: " E' una mancanza di rispetto, è accanimento e fa schifo". Poi ha proseguito con parole durissime, senza mai citare Giulia ma riferendosi ovviamente a lei, che nelle ultime settimane è finita al centro di molti gossip sulla sua presunta gravidanza: " Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo e, se pensate di sì, il vostro ego va curato. Dietro questi schermi esistono persone reali con storie che non sempre devono essere condivise, almeno non per soddisfare la vostra curiosità. Perseguitare qualcuno che palesemente non indirizza la cosa per settimane, senza tregua, per me non è solo oltrepassare la linea, la calpesta, la cancella ".

Il precedente legato alla sua gravidanza

Proprio come sta accadendo a Giulia De Lellis, Aurora Ramazzotti si trovò al centro degli stessi gossip nel 2022. Nell'agosto di tre anni fa il settimanale Chi pubblicò le foto di lei insieme a mamma Michelle mentre uscivano da una farmacia con alcuni test di gravidanza. Nelle settimane successive, tra voci e indiscrezioni, la rivista diede per prima la notizia della dolce attesa di Aurora, privando lei e il compagno Goffredo della gioia di annunciare il lieto evento in prima persona.

Scusate lo sfogo ma è da quando questo signorino (menzionando la foto del piccolo Cesare Augusto, ndr) era solo un feto di sette settimane nel mio utero che lo voglio dire".

Così oggi l'influencer si è tolta un sassolino dalla scarpa: "