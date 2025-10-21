Belen paparazzata con un uomo: chi è la sua nuova fiamma?

Quest’estate Belen è stata spesso al centro del gossip dove è stata beccata in compagnia con diversi uomini, al mare a Porto Cervo. Ma adesso il settimanale Chi l’ha fotografata insieme ad un altro uomo misterioso: un chirurgo.

Si tratta di Kemal Alagol, specialista molto noto tra i vip e che lavora tra Milano e Roma. Pare che abbia un’ottima reputazione e, vedendo le foto pubblicate, si nota subito la grande attenzione che mostra per la sua nuova fiamma.

Il settimanale li ha beccati a cena insieme, successivamente pare che si siano diretti a casa di lui, dove sarebbero usciti dal cancello la mattina seguente e le foto dimostrerebbero il fatto che lui le abbia portato la valigia.

A seguire l’avrebbe accompagnata in aeroporto. A confermare questa storia ci sarebbe un bacio che la coppia si sarebbe data dentro la macchina, lontano da occhi indiscreti. Sebbene la foto non sia molto chiara, si nota che i due sono molto vicini e ciò fa escludere che tra la showgirl argentina e il chirurgo ci sia solo amicizia.

Questa nuova storia d’amore, se verrà confermata, aggiunge un tassello a quello che è il periodo di rivalsa di Belen, da poco diventata zia. L’argentina sta conducendo un programma in radio, prossimamente sarà ospite a Belve e si mormora che nell’aria ci sia l’idea di riportarla in Rai, all’interno di una trasmissione.

E’ circolata anche voce di una possibile co- conduzione a Sanremo Giovani, al fianco di Gianluca Gazzoli.

Insomma, un bel periodo per Belen Rodriguez che adesso guarda avanti e sembra che per lei Stefano De Martino sia davvero un capitolo chiuso.

Se così fosse la showgirl sarebbe pronta a rinnamorarsi e Kemal Alagol che, finora, ha tutte le carte in regola per poter far breccia nel cuore della showgirl argentina che è, da sempre, alla ricerca del “principe azzurro”.