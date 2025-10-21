Abbonati
In evidenza
Gossip

Belen paparazzata con un uomo: chi è la sua nuova fiamma?

Belen è tornata al centro del gossip. I fotografi l’hanno beccata in compagnia di un uomo misterioso con cui si scambia anche un bacio

Belen paparazzata con un uomo: chi è la sua nuova fiamma?
00:00 00:00

Quest’estate Belen è stata spesso al centro del gossip dove è stata beccata in compagnia con diversi uomini, al mare a Porto Cervo. Ma adesso il settimanale Chi l’ha fotografata insieme ad un altro uomo misterioso: un chirurgo.

Si tratta di Kemal Alagol, specialista molto noto tra i vip e che lavora tra Milano e Roma. Pare che abbia un’ottima reputazione e, vedendo le foto pubblicate, si nota subito la grande attenzione che mostra per la sua nuova fiamma.

Il settimanale li ha beccati a cena insieme, successivamente pare che si siano diretti a casa di lui, dove sarebbero usciti dal cancello la mattina seguente e le foto dimostrerebbero il fatto che lui le abbia portato la valigia.

A seguire l’avrebbe accompagnata in aeroporto. A confermare questa storia ci sarebbe un bacio che la coppia si sarebbe data dentro la macchina, lontano da occhi indiscreti. Sebbene la foto non sia molto chiara, si nota che i due sono molto vicini e ciò fa escludere che tra la showgirl argentina e il chirurgo ci sia solo amicizia.

Questa nuova storia d’amore, se verrà confermata, aggiunge un tassello a quello che è il periodo di rivalsa di Belen, da poco diventata zia. L’argentina sta conducendo un programma in radio, prossimamente sarà ospite a Belve e si mormora che nell’aria ci sia l’idea di riportarla in Rai, all’interno di una trasmissione.

E’ circolata anche voce di una possibile co- conduzione a Sanremo Giovani, al fianco di Gianluca Gazzoli.

Insomma, un bel periodo per Belen Rodriguez che adesso guarda avanti e sembra che per lei Stefano De Martino sia davvero un capitolo chiuso.

Se così fosse la showgirl sarebbe pronta a rinnamorarsi e Kemal Alagol che, finora, ha tutte le carte in regola per poter far breccia nel cuore della showgirl argentina che è, da sempre, alla ricerca del “principe azzurro”.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica