Chanel Totti a Pechino Express, tensione con papà Francesco: "Non vuole segua le orme di Ilary"

Zaino in spalla, Chanel Totti è pronta a partire per Pechino Express. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata arruolata da Sky per partecipare alla nuova edizione del reality, che verrà registrato nei prossimi mesi tra Indonesia, Cina e Giappone. " Sarà l'edizione più estrema di sempre ", assicurano i produttori del programma e Chanel è pronta a mettersi in gioco.

La "raccomandazione" di Ilary Blasi

A spingerla a partecipare sarebbe stata Ilary Blasi e il nome della coppia - che la vedrà partecipare al fianco dell'amico Filippo Laurino - "I raccomandati" è tutto un programma. Ma se da una parte mamma Ilary pare abbia fortemente inciso sulla partecipazione della secondogenita a Pechino Express, dall'altra c'è chi avrebbe cercato di dissuaderla a partire: papà Francesco Totti. E i motivi dietro al "no" del Pupone li ha riferiti il settimanale Oggi.

Il "no" di Francesco Totti

Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo sulle pagine della rivista, l'ex capitano della Roma avrebbe cercato in ogni modo di impedire a Chanel di firmare il contratto con Sky per prendere parte al programma condotto da Costantino Della Gherardesca. " Il Capitano non vuole assecondare il sogno della figlia di intraprendere la carriera televisiva ", è l'indiscrezione fatta circolare da Dandolo che ha aggiunto un ulteriore dettaglio al gossip, che vede protagonisti il Pupone e Chanel.

Il retroscena su Ballando con le stelle

Il giornalista ha parlato di " alta tensione " tra padre e figlia, rivelando che già pochi mesi fa Francesco Totti sarebbe riuscito a far saltare la partecipazione di Chanel a un altro importante programma: " Si era opposto con successo alla sua partecipazione a Ballando con le stelle" . Stavolta, però, sarebbe stato provvidenziale l'intervento di mamma Ilary: " Dietro il sì di Chanel stavolta c'è sua madre Ilary Blasi. La giovane Totti, infatti, a Pechino Express farà coppia con il suo amico di infanzia Filippo Laurino che è il figlio della storica manager Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell'agenzia Notoria, di cui fanno parte, tra gli altri, anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin ".

I diretti interessati non hanno smentito le voci e questo spiegherebbe anche l'assenza di Chanel aldi papà Francesco, che lo scorso 27 settembre è volato a Londra in compagnia di Isabel e Noemi Bocchi (e i suoi due figli) per celebrare i suoi 49 anni.