Compensi, depistaggi e clausola del silenzio. Cosa succede sul set Il Diavolo veste Prada 2

Milano è in fermento per le riprese del sequel de "Il Diavolo veste Prada". Diciannove anni dopo l'uscita del primo film Meryl Streep e Anne Hathaway indossano nuovamente gli abiti firmati di Miranda Priestly e Andrea Sachs e il capoluogo lombardo è stato scelto come teatro per una serie di riprese speciali. Ma la curiosità dei fan è altissima per questo la produzione ha messo in atto un vero e proprio piano per evitare incursioni a sorpresa sui set dei paparazzi e per depistare letteralmente i curiosi.

I casting e i divieti

Per le riprese italiane de "Il diavolo veste Prada 2" sono state selezionate circa duemila comparse che, oltre a dover superare un casting di stile, hanno dovuto firmare un accordo di riservatezza. " Le chiamate arrivano all’ultimo per depistare curiosi e scatto facile. Bocche cucite e telefoni spenti", fa sapere il Corriere: "Niente foto, niente storie sui social, niente spoiler. Le comparse ricevono comunicazioni poche ore prima, qualcuno viene scartato seduta stante. E c'è chi è stato assoldato solo per passare in macchina ". Ore trascorse ad aspettare per realizzare pochi minuti di riprese - magari senza le star di Hollywood - per un compenso di circa 100 euro lordi a giornata, 150 euro se serve l'auto, propria, sulla scena.

Le riprese a Milano

A essere "top secret" sono soprattutto le location delle riprese con i protagonisti del film Meryl Streep, Stanley Tucci e Anne Hathaway su tutti. Il quartier generale della produzione ha trovato spazio in via Tortona dentro un capannone industriale che è stato soprannominato "Spazio Quattrocento", mentre le star americane hanno la loro base operativa a Palazzo Parigi. Dove si girano, invece, le varie scene lo sanno solo le comparse e poche ore prima del ciak. Fino ad ora le telecamere sono state viste in Piazza della Scala e in Galleria Vittorio Emanuele II ma nei prossimi giorni si vocifera che le riprese proseguiranno tra Brera, Piazza Duomo e via Montenapoleone.

Il cameo di Donatella Versace

Nel cast de "Il diavolo veste Prada 2" ci saranno anche alcuni camei come quello di Lady Gaga, che dovrebbe girare alcune scene a New York. A Milano, sul set che è stato allestito pochi giorni fa all'interno del bistrot Il salumaio di Montenapoleone, è stata invece vista Donatella Versace.

La stilista è stata paparazzata in via Santo Spirito mentre lasciava le riprese e la notizia di una sua possibile "comparsata" nel sequel ha fatto immediatamente il giro del web. Per sapere se Donatella sarà accanto a Miranda Priestly si dovrà attendere fino al 2026.