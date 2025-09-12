Aperti i casting. Tutti in coda per "Il Diavolo veste Prada 2"

Tutti pazzi per "Il Diavolo veste Prada 2". Alcune scene del sequel del celebre film con Meryl Streep e Anne Hathaway si gireranno a Milano tra l'8 e il 16 ottobre, servono duemila comparse con una maxi scena da 900 figuranti nel cuore di Brera, e ieri si sono aperti i casting. Davanti al "142 Restaurant" di corso Cristoforo Colombo, come racconta l'agenzia Adnkronos, la fila si snoda per decine e decine di metri, ordinata coloratissima. Sembra quasi una scena tagliata dal primo film: un piccolo front row improvvisato in una via della città, con look da passerella, outfit ricercati e persino qualche bambino in grembo o cagnolino al guinzaglio che sembrano pronti per essere "fulminati" dallo sguardo della direttrice del giornale di moda Miranda Priestly (alias Meryl Streep). Ci sono uomini e donne, over 30 come richiesto dalla produzione. All'arrivo si riceve un numerino e si aspetta il turno con pazienza. Si compila scheda dati, inclusa la taglia di giacca e pantaloni e il numero di scarpe, si attende il proprio turno per le foto. Tutto si svolge rapidamente. Nessuna ressa: solo chiacchiere, selfie per documentare la giornata e occhiate curiose agli outfit altrui. A sorpresa compaiono anche due camerieri in livrea con secchielli di ghiaccio d'argento a distribuire bottigliette d'acqua ai presenti: un piccolo gesto che strappa sorrisi e trasforma l'attesa in un momento quasi glamour.

La produzione cerca persone sopra i 30 anni e che lavorino già nel settore moda. Requisito che ha attirato commesse di boutique, stylist, Pr, modelle, giornaliste e creativi, tutti pronti a trasformarsi in volti di sfondo per un sequel attesissimo.