Dargen D'Amico, ecco chi è la fidanzata Giulia Peditto: lo yoga e l'amicizia con Chiara Ferragni

Quest'anno fa il tifo per Dargen D'Amico seguendolo da casa, come mostrato ai suoi follower con uno scatto pubblicato su Instagram, ma è proprio a Sanremo, edizione 2022, che si era iniziato a parlare per la prima volta della coppia dopo la pubblicazione di due fotografie che li ritraevano l'uno al fianco dell'altra.

Giulia Peditto, 33enne italo-senegalese cresciuta in Brianza ma da qualche anno trapiantata a Milano, dove vive insieme al compagno, condivide col rapper e produttore anche la riservatezza: a parte quel post pubblicato ormai quattro anni fa, infatti, entrambi sulle proprie pagine social si dedicano soprattutto alle rispettive attività, limitando il più possibile ogni riferimento alla vita privata. Un legame, il loro, iniziato almeno nel 2021, e vissuto nella più assoluta riservatezza, ben lontano dai riflettori e dal clamore mediatico.

Giulia si occupa di yoga, disciplina alla quale si è appassionata fin dall'età di 20 anni. La volontà di approfondirne la conoscenza l'ha spinta fino a trasferirsi per qualche mese in India nel 2019: a Rishikesh la 33enne si è dedicata allo studio e all'approfondimento, diventando un'insegnante certificata. Una volta tornata in Italia fonda la Hagu Yoga Studio, una scuola online all'interno della quale si svolgono corsi di yoga e di meditazione, grazie anche alla collaborazione di esperti provenienti da tutto il mondo. Contemporaneamente coltiva la crescita della sua pagina Instagram, nella quale condivide la sua passione per questa antichissima disciplina.

La relazione con Dargen D'Amico è balzata agli onori della cronaca nel 2022, in occasione del Festival di Sanremo di quell'anno, quando il rapper portò sul palco dell'Ariston in occasione della sua prima partecipazione alla kermesse musicale "Dove si balla", con cui arrivò nono in classifica. A supportarlo c'era proprio la Peditto, che al momento non è ancora stata avvistata nella città ligure ma non manca di fare il tifo per lui e il suo brano "Ai Ai" da casa.

Sui social sono comparsi anche alcuni scatti che ritraggono la ragazza al fianco delle sorelle Ferragni, a cui pare legata: molto amica di

Chiara, la 33enne ha stretto amicizia anche con Valentina e Francesca. Il legame più forte, tuttavia, pare proprio quello con l'influencer Veronica Ferraro, di cui è stata anche damigella d'onore in occasione delle sue nozze.