Gabriel Garko, il marito Giorgio è un avvocato di Palermo

Nel corso di un'intervista concessa a Verissimo, Gabriel Garkoha rivelato di essersi sposato in segreto circa due anni fa (2 dicembre 2024). La scelta di mantenere tutto nel silenzio è dovuta al fatto che il compagno dell'attore non è un personaggio dello spettacolo, e Garko ha pertanto deciso di rispettare la privacy del coniuge.

Proprio per queste ragioni le informazioni a disposizione sono molto poche. Sappiamo però che il compagno di Gabriel Garko, sposato dopo quattro anni di relazione, si chiama Giorgio, ed è di Palermo. Il settimanale Chi ha fornito qualche notizia in più, ossia che i due si sono sposati in gran segreto alla presenza di soli due testimoni. La coppia è stata immortalata a Roma, mentre passeggia per le strade della Capitale durante alcune commissioni pomeridiane. Sempre secondo Chi, Giorgio avrebbe origini nobiliari, ha circa 40 anni, è un avvocato e gestisce un Bed & Breakfast in Sicilia.

" Quando ho preso questa decisione è stato perché stavo bene. È stato il 2 dicembre e lo abbiamo fatto proprio perché vicino di Natale, quando tutti sono impegnati a pensare ai regali, quindi all'anagrafe magari nemmeno si sono resi conto della situazione ", ha spiegato Gabriel Garko, come riportato da Today. " Almeno questo è stato il mio pensiero, in effetti è andata proprio così. Non abbiamo detto nulla alle rispettive famiglie, eravamo in quattro chiusi in Comune, da soli. Abbiamo detto tutto lo stesso giorno del matrimonio alle persone a cui volevamo bene e agli amici ".

L'attore ha spiegato di trovarsi in un periodo sereno della propria vita. Per scelta, tiene la sfera privata separata da quella pubblica.

"Le storie vere le ho tenute per me, ci tengo tanto alla privacy perché non sono d'accordo che bisogna dire sempre tutto",

ha dichiarato a Verissimo.

Finiti, dunque, gli anni delle relazioni decise a tavolino. Garko ha ormai il pieno controllo della sua vita, ed ha accanto il compagno che desidera e con il quale ha trovato la giusta sintonia.