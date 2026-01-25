Gabriel Garko, l'annuncio a sorpresa: "Mi sono sposato". Chi è il marito Giorgio

L'ospitata a Verissimo di Gabriel Garko e Anna Safroncik ha riservato una sorpresa inattesa. Durante l'intervista, infatti, l'attore ha annunciato di essersi sposato in gran segreto con il compagno, al quale è legato da circa quattro anni. Mentre la coppia di attori parlava della fiction "Colpa dei sensi", che andrà in onda prossimamente su Canale 5, complice una domanda fuori tema di Silvia Toffanin Garko ha spiazzato tutti: " Mi sono sposato due anni fa ".

L'annuncio a Verissimo

A offrire lo spunto a Gabriel Garko di confessare il grande cambiamento avvenuto nella sua vita è stata una domanda diretta di Toffanin, quando l'attore stava parlando del suo compagno. " Ti piacerebbe sposarti? ", ha chiesto la conduttrice e Garko ha confessato: " L'abbiamo già fatto. Mi sono sposato due anni fa. Questi sono gli anelli". La sorpresa di Toffanin - che ha scherzato su un'edizione straordinaria di Verissimo - non ha fermato Garko che ha fatto sapere di essersi sposato il 2 dicembre 2024 con una cerimonia riservatissima: " Ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia e non l'ho detto a nessuno. L'abbiamo detto alle nostre famiglie il giorno stesso e l'ho condivisa con le persone che frequento. Eravamo in quattro, da soli in Comune. Adesso era arrivato il momento di dirlo. Non volevo più nasconderlo, ho già nascosto troppo nella mia vita".

Chi è Giorgio, il marito di Garko

Del marito di Gabriel Garko non si sa praticamente niente se non che non è dell'ambiente dello spettacolo, quindi non è un volto noto. Insieme Gabriel e Giorgio non sono mai stati paparazzati e sui social non si sono mai mostrati, cercando di mantenere privata la loro vita sentimentale. Del resto l'attore lo ha detto anche nello studio di Verissimo: " Siamo riservatissimi" . Dopo avere esposto per anni la sua vita al grande pubblico, avere fatto coming out durante un reality e avere vissuto storie d'amore pubbliche, Garko ha deciso di custodire gelosamente l'amore per Giorgio.

Viviamo insieme ma di noi non si sa nulla",

L'attore e il marito si sono conosciuti quattro anni fa e dopo unalampo è arrivata la proposta di nozze. "ha scherzato Garko, prima di tornare a parlare del suo prossimo impegno in tv.