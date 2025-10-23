"Si sono separati...". Le indiscrezioni su Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco

Sarebbe finito il matrimonio fra Manuela Arcuri e il compagno Giovanni Di Gianfrancesco. I due si sono sposati ufficialmente il 22 luglio 2022 presso il Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano dopo una relazione che andava avanti da tempo. La storia fra l'attrice e l'imprenditore è andata avanti da più di dieci anni, e due hanno avuto anche un figlio, Mattia.

Eppure, pare proprio che la coppia abbia deciso di separarsi. Fra i due sarebbe finita. Questo, almeno, quanto riportano certe indiscrezioni.

A lanciare la notizia è stato Andrea Biavardi, direttore di Oggi, che ha parlato in collegamento con La Volta Buona. " Manuela Arcuri si separa dal momento Giovanni Di Gianfrancesco", ha dichiarato Biavardi. Dopo tre anni e dieci mesi di matrimonio, e un figlio di dieci anni, i due avrebbero deciso di prendere strade diverse. "Lo ha quasi comunicato, ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo sia un amore finito. Stiamo cercando di capire il perché, dispiace a maggior ragione quando c'è un bambino" , ha spiegato il direttore di Oggi.

Si tratta, ovviamente, di indiscrezioni, perché Arcuri e Di Gianfrancesco non hanno confermato, né smentito.

Silenzio, dunque, da parte dei due diretti interessati che, se vorranno, chiariranno la situazione. A molti, tuttavia, non è sfuggito un post pubblicato su Instagram dall'attrice. Su un fondo rosa, campeggiava il seguente messaggio scritto in nero: "Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti, ti rispetta" .

"Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che; eliminato il buio che ci circondava sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare".

Che possa trattarsi di un? Il post dell'attrice poi continua: