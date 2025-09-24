"Il marito di lei era al concerto con un'altra". Nuovo scoop sul caso dei Coldplay

A distanza di alcune settimane dallo "scandalo" del concerto dei Coldplay emergono nuovi dettagli sull'intreccio amoroso di Kristin Cabot e Andy Byron catturato dalla kiss cam e trasmesso sui maxi schermi, a loro volta inquadrati dai telefoni e caricati sui social, dove poi il caso è diventato virale. Stando a quanto riferito da The Times a quello stesso concerto, probabilmente a qualche fila di distanza, c'era anche suo marito e nemmeno lui era solo, perché era accompagnato da un'altra donna.

Un tradimento incrociato? Non esattamente, perché così come era emerso fin dai giorni in cui il caso era sulla bocca di tutti, della coppia Cabot-Byron lei era quella single perché la relazione con il marito era terminata da diverse settimane anche se probabilmente non era ancora stata ufficializzata. " In effetti, lui era allo stesso concerto dei Coldplay ", ha riferito una fonte anonima a The Times. Questo dettaglio non era finora emerso, perché era stato riferito che il marito di Cabot nel giorno del giorno non si trovasse nemmeno nel Paese ma che fosse in trasferta lavorativa in Giappone. Invece, lui non solo era a casa ma era nello stesso posto della moglie, l'uno all'insaputa dell'altro. E chissà cosa deve aver pensato lui quando, alzando gli occhi sullo schermo della kiss-cam, ha visto sua moglie (o ex) abbracciata a un altro uomo, probabilmente a lui noto visto che Byron era il Ceo dell'azienda in cui lavorava la donna.

" Erano già separati al momento, la loro è stata una separazione amichevole. Kristin era con dei colleghi di lavoro, Andrew con una donna che ora è la sua fidanzata ", ha detto ancora la fonte del The Times. Ma c'è di più, perché questa stessa persona, che sembra conoscere molto bene Cabot e la sua vita, ritiene che la donna in quel momento non abbia cercato di nascondersi, com'era sembrato ai più, per non farsi vedere in atteggiamenti intimi con il suo capo da chissà chi. Ma pare che l'abbia fatto per l'imbarazzo di essere sotto gli occhi di decine di migliaia di persone.

Quale che sia la verità non si saprà mai, resterà uno degli "scandali" più chiacchierati di quest'era social, solo i diretti interessati la conoscono. L'unica certezza è che questa "follia" d'amore è costata il posto di lavoro a entrambi.