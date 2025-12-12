Nicolas Maupas e Valentina Romani, i due ex protagonisti di Mare Fuori paparazzati di nuovo insieme

Ritorno di fiamma per Nicolas Maupas e Valentina Romani. I due attori protagonisti di "Mare Fuori" - diventati famosi per avere interpretato Filippo O' Chiattillo e Naditza nella popolare serie ambientata all'IPM di Napoli - sono stati paparazzati insieme per le vie di Roma dai fotografi della rivista Chi e le immagini lasciano pochi dubbi sul sentimento che li lega.

La storia nata sul set

Già nel 2023, poco dopo la fine delle riprese dell'ultima stagione che li vide protagonisti in "Mare Fuori", si era parlato di una frequentazione tra i due attori. La scintilla era scoccata sul set - dopo che Maupas aveva concluso la storia con la collega Ludovica Coscione (anche lei conosciuta grazie a "Mare Fuori"). Lontano da Napoli e dalle esigenze di scena (nella serie erano fidanzati) Nicolas Maupas e Valentina Romani si erano immortalati insieme più di una volta sui social network: in giro per Roma poi durante una vacanza romantica in Normandia. Le immagini avevano scatenato la curiosità dei fan della fiction, ma né Nicolas nè Valentina avevano confermato la storia, alimentando i dubbi. Oggi, a distanza di oltre due anni da quelle immagini, si torna a parlare di loro come una coppia grazie allo scoop del settimanale Chi.

Le foto di Maupas e Romani insieme

I fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini li hanno sorpresi insieme "complici e affiatati, durante una serata che ha tutto il sapore di una relazione stabile ". Nelle fotografie pubblicate sul sito ufficiale di Chi " Maupas e Romani passeggiano mano nella mano a Roma in un parcheggio cittadino: lui con un mazzo di fiori bianchi, lei con una busta dello shopping. Look semplici, atteggiamento naturale, ma una vicinanza che parla da sé", riferisce la rivista. Nell'ampio servizio fotografico i due attori sono stati immortalati insieme anche in un negozio mentre fanno acquisti e poi si dirigono verso casa di Nicolas per passare la serata insieme.

Di fatto, si tratta delle prime foto dei due attori insieme dopo due anni dalle ultime immagini. Entrambi, recentemente, si erano dichiarati single ma - a a quanto pare - le cose sono cambiate e il sentimento ha preso il sopravvento.