Nina Moric, lo sfogo sui social: "Carlos è malato, Corona non mi aiuta"

Dopo un lungo periodo di silenzio Nina Moric è tornata a parlare e, come era già accaduto in passato, a puntare il dito contro l'ex marito, Fabrizio Corona. La modella croata ha accusato l'ex compagno di essersi disinteressato totalmente del figlio Carlos Maria e di non adempiere ai suoi doveri di padre sostenendo le spese per il 23enne.

Come sta Carlos Maria

Con un lungo sfogo pubblicato nelle storie del suo account Instagram Nina Moric ha parlato del difficile momento che sta vivendo a causa della malattia del figlio: " Da più di un anno sono l'unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito e tutte le spese dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all'affitto ricadono interamente su di me" . In passato sia Nina che Corona avevano dato un nome alla malattia di Carlo Maria, la psicosi transitoria acuta, e l'ex re dei paparazzi a Belve aveva raccontato: " Lui non potrà mai gestire la sua vita da solo. Ma nel caso in cui io non fossi più parte della sua vita non avrebbe alcun problema, mi sono assicurato che le persone giuste fossero al suo fianco ". A giudicare dalle accuse mosse dall'ex moglie, però, Corona non avrebbe tenuto fede al suo impegno.

Nina Moric contro Corona

Nel lungo messaggio Nina non ha risparmiato Corona, definendolo assente nella gestione e nella cura del figlio: " Secondo la legge italiana e secondo qualsiasi principio di decenza entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo. Eppure, in questo caso, suo padre Fabrizio Corona si dichiara "nullatenente" e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità. Sono arrivata al limite. Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori. Lui non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali a prescindere dallo status, dalla ricchezza o dall'immagine pubblica".

"Parlo oggi perché il silenzio mi ha tolto la forza, la voce e la salute. Chiedo consapevolezza, responsabilità e giustizia

Lo sfogo della modella croata si è concluso con una". Al momento Corona non ha commentato le parole dell'ex moglie, ma è probabile che nelle prossime ore fornisca la sua versione dei fatti.