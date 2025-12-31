"Non voglio essere l'amante di un uomo sposato". Sfogo della Abascal su Emanuele Filiberto

Non sembra essere finita bene fra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal. I due hanno interrotto la loro relazione questo mese dopo che da tempo si parlava di crisi, ed entrambe le parti sono già andate all'attacco. La prima a finire nell'occhio del ciclone è stata l'ex modella messicana, accusata di aver calcato la mano perché desiderosa di diventare una Principessa a tutti gli effetti. Adesso, invece, è proprio la Abascal a parlare, e a puntare il dito contro il Principe.

Intervistata da Chi, l'ex fidanzata di Emanuele Filiberto di Savoia ha dichiarato: "Non mi interessa diventare Principessa, come qualcuno che non mi conosce abbastanza si è permesso di dire. Non ho mai chiesto nulla. E poi Principessa di un regno che non c'è… Ho il mio lavoro e i miei figli di cui occuparmi, ma non sono disposta a essere l'amante di Emanuele Filiberto come di nessun altro. Sono i miei principi e la mia fede cattolica a impedirmi di restare con un uomo che amo, stimo e che forse amerò per sempre, ma che è ancora sposato". In sostanza, non sarebbe stata una questione di titolo. Adriana Abascal desiderava unicamente che il suo compagno si separasse definitivamente dalla moglie Clotilde Courau.

Chiudere la relazione non è stata una decisione semplice, ha poi spiegato la donna, tuttavia si è trattato di una scelta necessaria. Una scelta motivata dai suoi solidi principi, e dal rispetto provato nei confronti dell'educazione ricevuta dalla propria famiglia. L'ex modella è quindi passata ad accusare apertamente Emanuele Filiberto. " Mi aveva fatto capire che stesse avviando le pratiche del divorzio. Dopo un anno insieme invece la situazione era sempre la stessa. Avrà i suoi motivi, io però non posso assolutamente presentarmi come fidanzata, se non è così ", ha aggiunto.

In sostanza, rimangono i bei ricordi, ma non c'è alcuna

"Ho i miei valori. E non posso non rispettarli. Ma vorrei essere la sua fidanzata, non la sua amante"

intenzione di riallacciare i rapporti, come certe voci avevano invece sostenuto., ha concluso.