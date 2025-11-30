Scontro tra giudici a X Factor, Elodie e Iannone contro i cellulari, Carlo Conti tentato da Samira Lui

Weekend tempo di gossip. C'è chi si scontra in tv (Lauro e Gabbani), chi è pronto a portare all'Ariston la valletta del momento (Carlo Conti), chi ce l'ha con i telefonini (Elodie e Iannone) e chi, invece, è stato paparazzato in dolce compagnia (Eugenio Colombo).

X Factor, volano stracci tra Achille Lauro e Francesco Gabbani: cosa è successo

La semifinale di X Factor ha regalato emozioni forti al pubblico non tanto per la musica quanto per i battibecchi tra i giudici. Ora che la gara è entrata nel vivo - e la vittoria è a portata di mano - i giudici hanno abbandonato i toni morbidi e si sono dichiarati guerra. Non sorprende dunque lo "scazzo" andato in scena tra Achille Lauro e Francesco Gabbani nel corso dell'ultima diretta. Al termine dell'esibizione di Tellynonpiangere, il cantautore romano ha commentato pungente: "Sei migliorato, sì, ma sei più da discografia che da talent ". Risentito Gabbani ha replicato: " X Factor non può essere solo una gara di ugole. Conta l'emozione, l'identità". E Achille Lauro lo ha nuovamente punzecchiato: "Stai facendo polemica solo per alimentare il programma. Ti ricordo che questa edizione è bella perché non discutiamo. Gabbanonpiangere" . Frizzanti.

La "tentazione" di Carlo Conti per Sanremo 2026: Samira Lui co-conduttrice

Il toto-nomi per le co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti al prossimo festival di Sanremo è ufficialmente iniziato. L'elenco delle bellissime che saliranno sul palco dell'Ariston è lungo e - come sempre - variegato ma c'è un nome, su tutti, che sta impazzando sul web. E' quello di Samira Lui. L'ex "professoressa" de L'Eredità ed ex concorrente del Grande Fratello - oggi valletta de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti - sarebbe in pole position per conquistarsi un posto a Sanremo al fianco di Conti. " A giovarle ci sarebbe l'amicizia tra Conti e Scotti", riferisce Tv Blog: "Per il Festival che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026, Conti vorrebbe portare sul palco del Teatro Ariston proprio su Samira e, per riuscirci, potrebbe affidarsi all'amicizia di Gerry Scotti e alla disponibilità di Pier Silvio Berlusconi che, dopo aver autorizzato la partecipazione di Scotti e, in passato, quella di Maria De Filippi, potrebbe fare la stessa cosa con Samira ". Non rimane che attendere.

Andrea Iannone, Elodie e l'odio per i cellulari: "Ci fanno video ogni volta che usciamo"

Visti gli ultimi avvenimenti, una cosa è certa: Elodie non va proprio d'accordo con i telefonini e, a quanto pare, neppure il suo fidanzato. Al microfono del podcast di Gianluca Gazzoli "Passa dal BSMT" Andrea Iannone ha parlato apertamente dei problemi di privacy che la coppia si trova a dover fronteggiare quando va in giro: " A Milano ci siamo poco, perché c'è sempre qualcuno col telefonino che ci riprende" . Il pilota di motociclismo si è sfogato: " Siamo in un ristorante a cena, sei al tavolo come persone normali, quelli del tavolo dietro ti scattano foto o fanno video mentre stai mangiando e ti trovi sui social. Ma se io non voglio far sapere che sono qui? Quella cosa ci fai l'abitudine, ma non è bello, è violazione della privacy" . Sarà anche per questo (oltre che per i fatti di Messina) che Elo ha invitato i suoi fan a metterselo in quel posto con una eloquente storia Instagram?

Uomini e donne, flirt in corso tra Eugenio Colombo e Ludmilla Radchenko?

Il gossip del momento riguarda un ex tronista e un'ex letterina: Eugenio Colombo e Ludmilla Radchenko. Secondo le ultime indiscrezioni il bel toscano e la pittrice russa si starebbero frequentando.

Prima ero sul ponte vecchio a Firenze e di fianco a me c'erano Eugenio Colombo e Ludmilla Radchenko che si baciavano, erano molto intimi. Bellissimi insieme ma lui dai vivo meraviglioso"

A riportare la notizia del presunto flirt tra l'ex moglie della "iena" Andrea Viviani e l'ex tronista di Uomini e donne è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che su Instagram ha riportato una segnalazione relativa alla coppia del momento: ". Si attendono conferme.