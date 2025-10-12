Selvaggia Lucarelli contesa, Rosa Chemical e Vera Gemma in love, Aurora Ramazzotti si sposa

I punti chiave
- Selvaggia Lucarelli contesa tra Ballando e Grande Fratello. Vicino l'addio a Milly?
- Aurora Ramazzotti, annunciata la data delle nozze con Goffredo Cerza
- Parti vip: nati i figli di Giulia De Lellis e Tony Effe e Benjamin Mascolo
- Rosa Chemical e Vera Gemma, è scoppiata la passione? "Incontri notturni a Trastevere"
Weekend tempo di gossip. C'è chi medita l'addio (Selvaggia Lucarelli), c'è chi annuncia le nozze (Aurora Ramazzotti), chi partorisce (Giulia De Lellis) e chi pare stia vivendo una travolgente passione (Rosa Chemical e Vera Gemma).
Selvaggia Lucarelli contesa tra Ballando e Grande Fratello. Vicino l'addio a Milly?
La poltrona di Selvaggia Lucarelli al banco dei giudici di Ballando con le stelle potrebbe rimanere "presto" vuota. Alla vigilia del suo ritorno su Rai1 la giudice è stata corteggiata dalla produzione del Grande Fratello, che l'avrebbe voluta come opinionista nell'edizione condotta da Simona Ventura. La trattativa è però iniziata troppo a ridosso dell'inizio di Ballando e lo switch è saltato. Il gossip circolava da tempo ma Lucarelli lo ha confermato solo di recente a Super Guida Tv: "Diciamo che l'offerta per il Grande Fratello è arrivata molto tardi, molto a ridosso dall'inizio di Ballando con le Stelle e quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso, nel senso che abbiamo capito entrambi, io che ho ricevuto l'offerta e chi me l'ha fatta, che i tempi erano un po' sbagliati e che quindi era giusto che io continuassi a lavorare a Ballando con le Stelle…". Selvaggia non ha però chiuso la porta al GF e c'è chi è pronto a scommettere che al banco dei giudici di Ballando ci sarà presto una poltrona vacante.
Aurora Ramazzotti, annunciata la data delle nozze con Goffredo Cerza
La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti va a nozze. Un anno dopo la proposta ricevuta a Londra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno fissato la data del matrimonio. I fan possono segnarla sul calendario: 4 luglio 2026. La comunicazione del "W Day" è arrivata decisamente in ritardo, lo sa bene anche la sposa che sui social ha ammesso "Mancano 8 mesi e bisogna sbrigarsi, mi sta salendo anche l'ansietta". Ma prima c'erano da scegliere un'infinità di cose: "Siamo un po' in ritardo ma è stato difficile scegliere la location, non avevamo mai parlato di matrimonio. Abbiamo visitato 2 regioni e più di 20 location diverse. Quindi ricapitolando, abbiamo location, musicisti, fotografi e ora stiamo guardando per i catering". Insomma, la data era l'ultima delle preoccupazioni per Aurora e Goffredo. Un dettaglio.
Parti vip: nati i figli di Giulia De Lellis e Tony Effe e Benjamin Mascolo
Sono volate numerose cicogne in questo cielo di inizio autunno. Dopo giorni di rumor e indiscrezioni Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita della figlia, Priscilla. Le prime foto della bambina sono state pubblicate il 9 ottobre ma la data di nascita non è stata resa nota. La privacy prima di tutto. Fiocco rosa anche in casa Mascolo. Il cantante Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede, è diventato papà della piccola Athena. "Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide", ha scritto l'artista sui social pubblicando il primo scatto insieme alla figlia e la moglie Greta Cuoghi.
Rosa Chemical e Vera Gemma, è scoppiata la passione? "Incontri notturni a Trastevere"
"Fermi tutti! È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma". Così ha scritto Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi facendo esplodere il gossip attorno al trapper (attualmente impegnato a Ballando con le stelle) e l'attrice figlia dell'indimenticato Giuliano Gemma.Dimenticato Fedez e il bacio, Rosa si sarebbe fatto beccare più di una volta nei pressi dell'abitazione di Vera in quel di Trastevere: "I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo dei bei momenti insieme". Ma non era in corso un mezzo "inciucio" con la sua maestra di ballo Erica Martinelli?