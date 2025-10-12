Selvaggia Lucarelli contesa, Rosa Chemical e Vera Gemma in love, Aurora Ramazzotti si sposa

Weekend tempo di gossip. C'è chi medita l'addio (Selvaggia Lucarelli), c'è chi annuncia le nozze (Aurora Ramazzotti), chi partorisce (Giulia De Lellis) e chi pare stia vivendo una travolgente passione (Rosa Chemical e Vera Gemma).

Selvaggia Lucarelli contesa tra Ballando e Grande Fratello. Vicino l'addio a Milly?

La poltrona di Selvaggia Lucarelli al banco dei giudici di Ballando con le stelle potrebbe rimanere "presto" vuota. Alla vigilia del suo ritorno su Rai1 la giudice è stata corteggiata dalla produzione del Grande Fratello, che l'avrebbe voluta come opinionista nell'edizione condotta da Simona Ventura. La trattativa è però iniziata troppo a ridosso dell'inizio di Ballando e lo switch è saltato. Il gossip circolava da tempo ma Lucarelli lo ha confermato solo di recente a Super Guida Tv: " Diciamo che l'offerta per il Grande Fratello è arrivata molto tardi, molto a ridosso dall'inizio di Ballando con le Stelle e quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso, nel senso che abbiamo capito entrambi, io che ho ricevuto l'offerta e chi me l'ha fatta, che i tempi erano un po' sbagliati e che quindi era giusto che io continuassi a lavorare a Ballando con le Stelle… ". Selvaggia non ha però chiuso la porta al GF e c'è chi è pronto a scommettere che al banco dei giudici di Ballando ci sarà presto una poltrona vacante.

Aurora Ramazzotti, annunciata la data delle nozze con Goffredo Cerza

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti va a nozze. Un anno dopo la proposta ricevuta a Londra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno fissato la data del matrimonio. I fan possono segnarla sul calendario: 4 luglio 2026. La comunicazione del "W Day" è arrivata decisamente in ritardo, lo sa bene anche la sposa che sui social ha ammesso "Mancano 8 mesi e bisogna sbrigarsi, mi sta salendo anche l'ansietta". Ma prima c'erano da scegliere un'infinità di cose: " Siamo un po' in ritardo ma è stato difficile scegliere la location, non avevamo mai parlato di matrimonio. Abbiamo visitato 2 regioni e più di 20 location diverse. Quindi ricapitolando, abbiamo location, musicisti, fotografi e ora stiamo guardando per i catering" . Insomma, la data era l'ultima delle preoccupazioni per Aurora e Goffredo. Un dettaglio.

Parti vip: nati i figli di Giulia De Lellis e Tony Effe e Benjamin Mascolo

Sono volate numerose cicogne in questo cielo di inizio autunno. Dopo giorni di rumor e indiscrezioni Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita della figlia, Priscilla. Le prime foto della bambina sono state pubblicate il 9 ottobre ma la data di nascita non è stata resa nota. La privacy prima di tutto. Fiocco rosa anche in casa Mascolo. Il cantante Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede, è diventato papà della piccola Athena. " Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide", ha scritto l'artista sui social pubblicando il primo scatto insieme alla figlia e la moglie Greta Cuoghi.

Rosa Chemical e Vera Gemma, è scoppiata la passione? "Incontri notturni a Trastevere"

" Fermi tutti! È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma". Così ha scritto Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi facendo esplodere il gossip attorno al trapper (attualmente impegnato a Ballando con le stelle) e l'attrice figlia dell'indimenticato Giuliano Gemma.

I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo dei bei momenti insieme