Serena Brancale, la dedica al fidanzato è virale: chi è Dario Morello, pugile e personal trainer

Da una parte il jazz, dall'altra la boxe. Due mondi in apparenza lontani che si sono incontrati e hanno fatto scoccare la scintilla tra Serena Brancale e il fidanzato Dario Morello. In occasione del compleanno dello sportivo, la cantante ha riservato al compagno una dedica speciale su Instagram, che ha portato il nome del campione calabrese sotto i riflettori. “Se nell'Antica Grecia esistevano gli oratori, saresti stato uno spartano con l'hobby della retorica e del karaoke. Auguri amore grande”, ha scritto l’artista barese sui social e gli auguri sono diventati virali.

Chi è Dario Morello

Dario Morello, 33 anni calabrese, è uno dei pugili più affermati del panorama italiano. Conosciuto dai fan come "Spartan", Morello ha esordito nel professionismo a 21 anni e in poco tempo ha conquistato importanti riconoscimenti tra cui il titolo di Campione Italiano dei pesi medi, la cintura WBC del Mediterraneo, il titolo internazionale WBO e, di recente, l'EBU Silver Pesi Medi. Accanto ai successi ottenuti sul ring Morello ha costruito una carriera parallela come personal trainer e divulgatore sportivo. Molto attivo sui social network, il pugile condivide contenuti dedicati all'allenamento e alla preparazione atletica, che sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di fitness.

La storia con Serena Brancale

L’inizio della storia tra Serena Brancale e Dario Morello risale al 2023. Lei aveva da poco concluso la lunga relazione con il musicista Walter Ricci, quando Morello fece il primo passo nei confronti dell’artista barese. “Ero in macchina con un’amica, a un certo punto in radio passano “Like a melody” e resto basito. “Ma chi è che canta?”, chiedo alla mia amica che mi risponde: ‘Ma come, non conosci Serena Brancale?’. No e la vado a cercare su Instagram. Scopro che mi piace, che ha il mio stesso senso dell’umorismo, così le ho scritto", rivelò a Sportweek lo scorso ottobre. Da quel momento la coppia ha iniziato una relazione che è diventata pubblica solo nella primavera del 2024, quando sono comparse le prime foto sui loro canali social.

Fu Serena a parlare per la prima volta dell’amore per Dario a Verissimo lo scorso anno: “Sono molto felice. Lui è molto rispettoso, forse perché fa un mestiere che insegna il rispetto per sé e per gli altri. Non è geloso ed è il mio primo fan. Sono fortunata perché è una persona serena e sempre felice”.