Stefano De Martino e Caroline Tronelli: è già finita?

Dopo una breve passione estiva e dopo lo scandalo di hackeraggio, pare che sia già finita tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. La coppia era stata beccata insieme a Porto Cervo quest’estate. Sono state diverse le paparazzate e le notizie sulla neo-coppia.

Stefano De Martino è uno degli uomini più chiacchierati del momento e dopo il grande successo ottenuto, il primo anno, con Affari Tuoi, appena è stato beccato in atteggiamenti intimi con una donna, subito il gossip è impazzito.

Caroline Tronelli ha 24 anni, ha cercato di non alimentare il gossip sulla storia con De Martino, poi però i due sono finiti al centro dello scandalo a luglio.

Infatti, un hacker è riuscito ad entrare nelle videocamere di sorveglianza della casa della giovane ed ha diffuso un video intimo della coppia. Questo filmato è stato poi diffuso su Telegram, ed altre piattaforme, e questo scandalo ha colpito molto il conduttore che mai sarebbe voluto finire al centro della cronaca per questa triste vicenda.

De Martino poi ha commentato questa storia qualche giorno fa, ad un evento a Roma, dove ha spiegato che “si è sentito sporco”, ma non menzionando la sua ragazza, anche lei vittima di questa vicenda.

Adesso, però, pare che la storia d’amore sia già finita. Come riporta Dagospia, i due, ultimamente non sono più stati avvistati insieme dai paparazzi e ciò è molto strano, dopo settimane in cui i fotografi li beccavano ovunque.

Quindi le ipotesi sono due: o hanno deciso di

mantenere la massima riservatezza dopo lo scandalo del video intimo diffuso, oppure proprio questo brutto episodio ha causato la rottura. Se così fosse la storia d’amore non sarebbe stata altro che un breve flirt estivo.