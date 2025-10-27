Temptation Island bilancio post edizione: Esposito ha iniziato le televendite, Ilardo investe su sé stessa e chi ha elemosinato il red carpet a Roma

Partiamo a chi non vedeva l’ora di iniziare con le sponsorizzazioni social, ovvero Sarah Esposito. L’ex partecipante, sicuramente già in contatto con più agenzie dal momento zero post percorso, ha inaugurato le televendite social. Per fortuna non l’abbiamo ritrovata sul trono… ma non poteva che essere così: troppo debole a livello caratteriale e “moscia” (abbiamo già un paio di troni così e forse Rosario Guglielmi sarebbe stato il terzo). Nonostante ciò, ha avuto tutte le ragioni del mondo su Valerio Ciaffaroni: speriamo solo che non diventi la Francesca Sorrentino 2.0, perché di probabilità ne abbiamo già diverse (e non è un complimento).

Valerio Ciaffaroni, Ary Mercuri, Denise Farina, Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli hanno varcato il red carpet del Festival di Roma, ma alcune fonti ci hanno raccontato che qualcuno tra loro avrebbe elemosinato il famoso pass d’ingresso, fingendo – il giorno dopo – di essere il commesso di un negozio la cui proprietaria gli avrebbe dato il pass per il red carpet. Insomma, qualcosa di davvero assurdo: che cosa c’entrano con il cinema?

Lucia Ilardo, invece, ha raccontato a Verissimo altri retroscena – che il sottoscritto aveva già saputo anzitempo – in merito a Rosario. Nonostante tutto, possiamo dire che lei è stata la vera scoperta dell’ultima edizione. Lucia ha iniziato un corso per speaker radiofonica e sta investendo su sé stessa a livello formativo e lavorativo, anziché elemosinare partecipazioni senza meriti.

Valentina e Antonio stanno ancora insieme, Sonia M.

e Alessio idem; non sappiamo nulla di Angelo Scarpata – ma non poteva essere altrimenti; Maria Concetta per fortuna è rimasta single; Simone Margagliotti è in palestra dalla mattina alla sera – ma almeno è rimasto nel suo habitat pre partecipazione.