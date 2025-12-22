Victoria e David Beckham, rottura definitiva con il figlio: "Ha bloccato tutti sui social"

Non c'è pace per la famiglia Beckham. La faida familiare che da mesi vede protagonisti David, Victoria e il primogenito Brooklyn si arricchisce di un nuovo triste capitolo. Dopo aver preso le distanze dalla famiglia quasi rinnegandola, il figlio del calciatore inglese e dell'ex Spice Girl ha deciso di cancellare i genitori anche dai social network con un definitivo "unfollow". In un primo momento i fan di Victoria e David Beckham credevano che fossero stati loro a smettere di seguire il figlio Brooklyn - e sua moglie Nicola Peltz - su Instagram, ma le voci si sono ben presto rivelate infondate.

L'unfollow su Instagram

È stata una fonte vicino alla famiglia Beckham a spiegare cosa è accaduto all'ombra della popolare piattaforma social. " È stato Brooklyn a bloccarli per segnalare che per lui è finita e che questa è una decisione definitiva. È evidente che rappresenta un allontanamento totale dalla sua famiglia," ha fatto sapere il Daily Mail. A confermare questa versione è stato uno dei figli di David e Victoria, ovvero Cruz. Il terzogenito dei Beckham, 21 anni, ha condiviso lo screenshot di un articolo scritto dal tabloid The Sun sulla faida familiare e sul presunto unfollow di mamma e papà Beckham poi ha smentito la notizia: " Non è vero. Mamma e papà non smetterebbero mai di seguire il loro figlio. Mettiamo in chiaro i fatti: ci siamo svegliati bloccati... io compreso ".

Perchè i Beckham hanno litigato

Il blocco sui social network riguarda dunque tutti i familiari compresi la sorellina Harper Seven e l'altro fratello, Romeo. I motivi che hanno portato Brooklyn a prendere le distanze dalla sua famiglia non sono chiari. Secondo la stampa inglese la causa sarebbe legata alla moglie di Brooklyn, Nicola Peltz. Si vocifera che la frattura si sia creata a causa del rifiuto di David e Victoria di aiutare economicamente la giovane a coppia ad acquistare una casa in California. La difficile situazione non sembra minimamente preoccupare Brooklyn Beckham, che di recente ha dichiarato proprio sulle pagine del Daily Mail: " Non sto perdendo il sonno per il dramma che ruota attorno al mio cognome. Ho una moglie che mi sostiene molto. Io e Nicola facciamo le nostre cose, teniamo la testa bassa, lavoriamo. E siamo felici ". Ben diverso, invece, sarebbe lo stato d'animo di Victoria e David Beckham. Fonti vicine alla coppia inglese fanno sapere che i due " non smetteranno mai di amare Brooklyn e saranno sempre lì per lui ma sono devastati da questa rottura".

"era un modo per fargli sapere che continuano ad amarlo e desiderano far parte della sua vita, anche solo da lontano. Ora non possono più farlo, ma non è stata una loro scelta

Seguire Brooklyn su".