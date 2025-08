Vittorio Brumotti, finita la storia con la fidanzata. Chi è Annachiara Zoppas

Nell'estate più calda per i divorzi vip arriva anche l'annuncio della fine della relazione tra Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas. Il biker e conduttore di Paperissima Sprint, nonché storico inviato di Striscia la notizia, ha diffuso un comunicato ufficiale che sancisce la fine della storia d'amore con la compagna, conosciuta nel 2018. E pensare che fino a pochi giorni fa, Brumotti aveva parlato di lei come di una fidanzata unica da tenere al riparo dagli attacchi social e dalle minacce che lo sportivo riceve quotidianamente per il suo impegno contro la droga e gli spacciatori.

Le ultime dichiarazioni

" Con la mia compagna sono una geisha. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo. Rispetta il mio lavoro, è una santa. Ma la tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte ", aveva detto pochi giorni fa Vittorio Brumotti sulle pagine del Corriere, parlando di Annachiara. La coppia era legata dal 2018, anno nel quale si erano incontrati a Vinitaly a Verona per un progetto lavorativo. Da quel momento non si erano più lasciati. Sui social si mostravano poco per paura di "ritorsioni", ma l'amore sembrava essere solido, almeno fino all'annuncio fatto da Brumotti su Instagram: " La relazione con Annachiara è giunta al capolinea. Le nostre strade si separano dopo 7 anni meravigliosi, frutto di un amore con la A maiuscola e in cui ci siamo aiutati molto reciprocamente. Si tratta di una decisione che abbiamo preso di comune accordo e auguro tutto il meglio ad Annachiara a cui sarò sempre legato da un affetto e una stima profondi" .

Chi è Annachiara Zoppas

Classe 1992, Annachiara Zoppas è figlia di Enrico Zoppas, presidente del Gruppo San Benedetto, e di Ilona Preiningerova, modella cecoslovacca. Nata e cresciuta a Conegliano, in provincia di Treviso, si è trasferita giovanissima a Milano, dove si è diplomata all'Istituto Marangoni. Successivamente Annachiara è volata a Londra per frequentare Fashion Marketing and Design alla Regent's University, dove si è laureata in tempi record e da anni lavora nel campo della moda.

Nel 2015 Annachiara ha lavorato presso Maison Ermanno Scervino e successivamente è passata ad occuparsi della gestione delpresso l'azienda del padre. Ha supervisionato il celebre spot San Benedetto girato da Muccino con Cindy Crawford, salvo poi dedicarsi a progetti personali nel campo del beauty.