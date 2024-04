Vittorio Brumotti derubato in pieno centro a Milano: sparite le telecamere e la bici da guinness

Vittorio Brumotti vittima di un furto. Il noto inviato del tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia, è stato derubato in pieno centro a Milano. L’episodio è avvenuto nel parcheggio – custodito e videosorvegliato – del grande magazzino del lusso La Rinascente, nel capoluogo meneghino, a pochi passi dal Duomo.

Il furto all’inviato di Striscia La Notizia

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, venerdì 19 aprile, quando Brumotti si trovava in pieno centro a Milano ed era impegnato a realizzare un servizio per il tg satirico. Come sempre, infatti, il suo obiettivo era consegnare la famosa e iconica “merdina” a coloro che parcheggiano nei posti riservati ai disabili senza averne diritto. Tuttavia, una volta ultimato il suo lavoro, è arrivata la brutta sorpresa. Tornato al van insieme alla troupe, l’inviato di Striscia La Notizia ha scoperto che era stato aperto e svaligiato: gli sono state rubate le telecamere, i computer, le valigie e,“dulcis in fundo”, la bicicletta in carbonio simbolo dei suoi servizi personalizzata dalla scritta Brumotti e con cui l’inviato-biker era entrato nel Guinness.

. @brumottistar derubato nel parcheggio della Rinascente in pieno giorno a Milano. Van scassinato: sparite telecamere, computer e anche la sua bici dei guinness#Striscialanotizia #Milano #Brumotti https://t.co/NoHNZ07E5B — Striscia la notizia (@Striscia) April 20, 2024

A dare la notizia è stata proprio la nota trasmissione dell’access prime time di Canale 5 che ha già anticipato che nei prossimi giorni andrà in onda un servizio completo su quanto accaduto e nel quale verrà raccontata la vicenda nei minimi dettagli. "Vittori Brumotti derubato nel parcheggio della Rinascente in pieno giorno" – si legge sulle pagine social ufficiali della trasmissione – "Van scassinato: sparite telecamere, computer e anche la sua bici dei guinnes".

Le indagini dei carabinieri e l'allarme furti

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine; i carabinieri del comando provinciale, infatti, hanno subito svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta della vicenda. A quanto pare, il parcheggio è sorvegliato e, dunque, le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare nelle indagini. Gli investigatori dovrebbero acquisire le immagini che saranno analizzate nella speranza di trovare l’autore del furto. Insomma, cresce la paura nel capoluogo lombardo.

Non solo borseggi, ma anche furti in pieno giorno e, peraltro, in una zona centralissima.