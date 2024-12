Ascolta ora 00:00 00:00

Innanzitutto i numeri. I 65.471 sbarchi del 2024 sono il 58% in meno del 2023. E il 30% in meno del 2022. Ma la vera vittoria di Giorgia Meloni è politica. A fermare i migranti grazie ad accordi con milizie e Guardia Costiera libica c’aveva già pensato Marco Minniti. Ma senza persuadere né l’Europa, né il suo Pd. E qui sta la differenza. Per la prima volta un premier italiano ha convinto l’Ue che la soluzione non è ripartirli, ma bloccarli «ab origine» in Libia e Tunisia.

E per quanto i giudici cerchino di fermarla ha fatto digerire a Bruxelles la creazione di centri di accoglienza in Albania capaci scoraggiare ulteriormente le partenze. Una tripla vittoria certificata da numeri e credibilità internazionale.