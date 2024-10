Aerei Ong, permessi rapidi ed espulsioni: cosa cambia con il nuovo decreto flussi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul tavolo dei Consiglio dei ministri, come ampiamente annunciato, c'era il decreto flussi, con parte delle nuove norme per la gestione dell'immigrazione regolare. Il decreto prevede nuove regole per l'ingresso regolare degli stranieri nel Paese, con limiti incrementati per migliorare il controllo ed evitare lo sfruttamento di possibili varchi per favorire l'immigrazione irregolare. Dopo le falle intercettate nel click-day, il governo ha deciso di sedersi al tavolo per studiare strumenti più efficaci e sicuri. Non è stato incrementato il numero di arrivi di migranti regolari per esigenze lavorative, che è rimasto a 452mila unità su base triennale.

A partire dal 2025, infatti, è previsto un numero massimo di 3 nulla osta per ogni datore di lavoro. Pertanto, a differenza di quanto accadeva in passato, ogni persona fisica può presentare un numero ristretto di domande. Tuttavia, si legge, il limite " non si applica alle richieste trasmesse dalle organizzazioni dei datori di lavoro della categoria di riferimento ". Nel 2025, inoltre, si prevede un numero massimo di 10mila ingressi per professionisti dell'assistenza familiare-sanitaria e, si legge, " limitatamente ai primi 12 mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal presente articolo ". Nel caso decidano di cambiare daatore di lavoro nei primi 12 mesi " sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro ".

Per i lavoratori per i quali siano " accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro ", è previsto che il questore possa rilasciare " con immediatezza " il permesso di soggiorno per il soggetto interessato e i suoi familiari. In questo modo darà modo di "sottrarsi alla violenza". Avrà validità di 6 mesi, con estensione fino a un anno o per il tempo necessario alla giustizia per fare il suo corso. E proprio per fronte al procedimento giudiziario, è previsto il servizio di gratuito patrocinio. Di contro, soggetti considerati responsabili di violenze e caporalato, in caso di condanna è prevista l'espulsione. Nel nuovo decreto flussi è presente anche una novità per le Ong, in particolare per i velivoli delle Organizzazioni non governative, che solo pochi mesi fa erano stati limitati dall'Enac. In particolare, viene previsto l'obbligo di informare " immediatamente e con priorità " gli enti competenti per l'area, attenendosi alle loro indicazioni. Pertanto, questi possono essere le autorità libiche e quelle tunisine in caso di sorvoli in zona Sar di competenza. In caso contrario, sono previste multe fino a 10mila euro e il blocco a terra.

La ratio dietro il provvedimento, ha spiegato il ministro Antonio Tajani in conferenza stampa, è quello di " aprire all'immigrazione regolare e avere grande rigore contro l'illegalità,

la volontà di "rimettere nel quadro del rispetto delle regole un fenomeno che è importante per la nostra economia".

contrastare quella illegale, anche chi usa la migrazione regolare per fare business", con "