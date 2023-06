Violenza sulle donne, "Codice Rosso" diventa più severo. Ecco le nuove misure

La tragedia di Giulia Tramontano ha scosso il Paese, il governo punta a ridurre il pernicioso fenomeno del femminicidio. All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di mercoledì un disegno di legge contro la violenza sulle donne con l'obiettivo di rendere più severo il Codice Rosso. Il testo approvato da Palazzo Chigi è composto da quindici articoli: come riportato dal Corriere della Sera, mira ad aumentare le pene degli uomini violenti, a spingere i magistrati ad agire con velocità e ad aumentare le misure di precauzione.

Le nuove misure contro la violenza sulle donne

L'articolo uno riguarda i recidivi: se il reato avviene nell'ambito di violenza domestica (reati di violenza, lesioni personali, violenza privata, minacce, atti persecutori, reverenge porn), le pene vengono aumentate. Riflettori accesi anche sul braccialetto elettronico: sebbene necessiti del consenso dell'indagato, l'applicazione diventa automatica e non più a discrezione del giudice. Per quanto concerne i pubblici ministeri, previsto un massimo di trenta giorni per le richieste di misure cautelari e per la loro applicazione da parte del gip.

Tra i nuovi provvedimenti, un capitolo a parte per il divieto di avvicinamento. L'intervento prevede un confine preciso, ovvero una distanza minima di 500 metri. E le violazioni della norma possono costare caro: da uno a cinque anni di carcere ed è consentito l'arresto anche in flagranza differita, ossia con l'ausilio di video, foto e supporti telematici. In tal caso, il reato deve essere denunciato e dimostrato entro 48 ore dal fatto. E ancora, tra le nuove misure l'ampliamento dei reati a cui applicare il "cartellino giallo": oltre a stalking e maltrattamenti, anche tentato omicidio, revenge porn e aggressioni con acido.

Nordio: "Riteniamo questa problematica prioritaria"