Fiducia in Meloni più alta del 2022

La fiducia verso il governo guidato da Giorgia Meloni è solida. Secondo un sondaggio di Only Numbers pubblicato su La Stampa, il consenso della premier si attesta tra il 34% e il 36%. Più 2 punti rispetto al 2022. Non è un fenomeno usuale. Di norma, la parabola di consenso dei leader politici tende a scendere con il passare del tempo, soprattutto dopo i primi 1000 giorni di governo. In molti casi, il calo inizia ben prima: governi come il Conte II, quello Gentiloni, D'Alema, entrambi i governi Prodi e quello di Enrico Letta hanno visto diminuire la fiducia, peraltro in maniera significativa, già nei primi mesi di mandato. I dati che riguardano il governo Meloni vanno letti in questo contesto: «Giorgia» continua a rappresentare un'eccezione. La direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, commentando i risultati, si è soffermata sulla «familiarità» che «Giorgia» può vantare con l'elettorato italiano. Un'altra cifra tipica del leader del centrodestra. Anche lo stato di salute di Fratelli d'Italia è ottimale: il partito della premier è sondato al 29%. Per intenderci, quando il governo Meloni si è instaurato, Fdi aveva raggiunto il 28.4%. Il partito dei conservatori è in crescita. E stare al governo, attività che di solito deteriora il consenso, non sta influendo in maniera negativa. Poi ci sono le preoccupazioni degli italiani. Secondo l'istituto demoscopico citato, i cittadini sono preoccupati soprattutto per l'inflazione e l'aumento dei prezzi. Segue l'annoso problema delle liste d'attesa nella sanità. Ma, con tutta evidenza, buona parte degli italiani ritiene che Giorgia Meloni e il suo governo siano gli unici attori politici in grado di affrontare questi e altri problemi.

L'esecutivo, ora, vuole insistere con le riforme istituzionali: un banco di prova che, in passato, ha spesso inficiato sul consenso dei governi della Seconda Repubblica. Almeno di quelli che hanno provato a modificare l'assetto istituzionale e l'organizzazione della Giustizia. La sensazione è che Giorgia Meloni possa, ancora una volta, dimostrarsi un fenomeno fuori dall'ordinario.