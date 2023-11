Dalle bollette al nucleare. Il piano da oltre 27 miliardi del governo per l'energia

L’esame preliminare di due decreti legislativi sulla giustizia, il decreto in favore dei lavoratori dello spettacolo ma non solo. Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto energia (“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia e il sostegno alle imprese a forte consumo di energia”). Al termine della riunione durata circa quaranta minuti, è stata raggiunta l’intesa sui punti più dibattuti, a partire dalla fine del mercato tutelato dell’energia: nel testo non è prevista la proroga perché “ resta aperto il tavolo con l’Unione europea ”. Ricordiamo che la deadline è fissata al 10 gennaio 2024 per il gas e al 1° aprile per l’elettricità.

Intesa anche sulla norma del decreto energia che permette agli enti locali italiani di autocandidarsi per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, mentre non sono state inserite le norme per le concessioni sull’idroelettrico. Come ricordato dal Sole 24 Ore, Bruxelles è in pressing per metterle tutte a gara, mentre l’esecutivo preferirebbe favorire le aziende che gestiscono impianti da anni. Altro nodo quello del progetto di un polo industriale al Sud per l’eolico: un piano da 420 milioni di euro dal 2024 al 2026 articolato su due porti del Mezzogiorno. Prevista inoltre una norma sui rigassificatori di Porto Empedocle e Gioia Tauro.