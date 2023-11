Riforma della giustizia, ipotesi test psico-attitudinali per i magistrati

Il governo spinge sull’acceleratore per la riforma della giustizia. Lunedì pomeriggio è in programma il Consiglio dei ministri in cui sono attesi due decreti legislativi riguardanti disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura e non mancano le novità. Nella riunione preparatoria della mattinata, è emersa l’ipotesi di inserire test psico-attitudinali per l’ingresso in magistratura. In altri termini, si tratterebbe di estendere alle toghe i test già previste per le forze dell'ordine.

La possibilità di inserire test psico-attitudinali per l’ingresso in magistratura è nata da un'osservazione avanzata dal governo al tavolo con i tecnici. Secondo quanto precisato da fonti dell’esecutivo, la norma non era nelle bozze dei provvedimenti, ma sul pacchetto di misure e sono in corso riflessioni. La prova d’ingresso rappresenta dunque una novità delle ultime ore e molto dipenderà dalle interlocuzioni all’interno dell’esecutivo, chiamato a fare il punto su diversi dossier in materia di giustizia.

Il clima di tensione è cresciuto esponenzialmente nel corso delle scorse ore complici le esternazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha acceso i riflettori sul piano delle toghe ( "L'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l'opposizione giudiziaria" , ndr). Uno dei punti fondamentali della riforma riguarda la separazione delle carriere, cavallo di battaglia di Forza Italia. "Non ci meravigliamo che ci sia qualcuno all'interno della magistratura che voglia intralciare l'azione del governo di centrodestra" , le parole di Raffaele Nevi, portavoce nazionale azzurro: "Del resto, da trent'anni a questa parte, ci sono sempre state tra i giudici frange ben organizzate che usano la giustizia a fini politici: il presidente Berlusconi ne sa qualcosa, contro di lui c'è stata una vera e propria persecuzione giudiziaria..." .