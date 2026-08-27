“Meloni verso il record storico”. La Bild celebra la sua stabilità

Appena un paio di giorni separano l’esecutivo di Giorgia Meloni dal divenire il più longevo della storia repubblicana. Un traguardo che la premier ha raggiunto governando il Paese nella sua congiunzione economica e geopolitica più difficile ma che non è mai stato un obiettivo ultimo ma solo una gradita conseguenza del successo di una squadra governativa. Eppure, nel 2022 quando è salita a Palazzo Chigi, c’era chi scommetteva su una durata di pochi mesi, principalmente l’opposizione. Oggi, invece, Meloni è una leader acclamata in Europa, alla quale viene riconosciuta una leadership solida e affidabile anche nelle questioni internazionali, come emerge dall’articolo che le ha dedicato la tedesca Bild in occasione del prossimo traguardo.

“L’Italia, il Paese delle crisi continue, sembrava ingovernabile. Ma le cose sono andate diversamente: il 4 settembre Meloni stabilirà un record storico. Il suo governo sarà in carica da 1413 giorni senza interruzioni, più a lungo di qualsiasi altro gabinetto dalla fondazione della Repubblica nel 1946”, si legge nell’articolo intitolato “Giorgia Meloni batte il record! Nessun governo è durato più a lungo”. Il suo, prosegue Bild, è stato un percorso da “outsider”, passata dall’essere definita “donna più pericolosa d’Europa” a diventare “una delle figure leader più importanti dell’Ue che ha sorpreso molti anche a Bruxelles. Invece di isolamento e caos, la sua coalizione ha offerto finora soprattutto una cosa: stabilità”. Quel che ha fatto Meloni per l’Italia si riassume con un confronto che fa il sito tedesco: “Durante il suo mandato ci sono stati cinque primi ministri francesi, quattro capi di governo britannici e due cancellieri tedeschi”. Vorrà pur dire qualcosa.

Persino Donald Trump, si legge ancora, “non è riuscito a scalfirla. Il rapporto tra i due ha subito di recente qualche incrinatura evidente, ma politicamente Meloni è rimasta ferma e non si è lasciata mettere in soggezione dal presidente statunitense, a differenza di altri”. I tedeschi si stupiscono anche dell’espressività facciale di Meloni, che spesso lascia trasparire i suoi sentimenti attraverso gli sguardi e le espressioni del volto, e sottolineano che, anche senza la famosa “poker face”, la premier italiana “ha reso l’Italia più stabile di quanto molti si aspettassero. E con questo ha già raggiunto l’obiettivo più importante del suo mandato. Perché il suo progetto non è mai stato la rivoluzione, ma qualcosa di molto più difficile per l’Italia: semplicemente resistere”.