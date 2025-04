Nasce l'Orchesta della scuola italiana. L'annuncio del ministro Valditara

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la presentazione dell'Orchestra nazionale della scuola italiana

" Oggi nasce l'Orchestra nazionale della scuola italiana, un'iniziativa che vuole valorizzare il talento dei nostri studenti e il ruolo fondamentale della musica nella formazione e nella crescita culturale dei giovani ". Con queste parole il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha annunciato il nuovo progetto dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, dove ha partecipato al concerto del maestro Uto Ughi davanti a 500 studenti.

L'evento

Dal titolo di "Uto Ughi per i giovani", l'evento rientra nel protocollo d'intesa tra il ministero e l'omonima Fondazione, volto a promuovere la conoscenza e l'ascolto della musica classica nelle scuole. " La musica - ha sottolineato Valditara - non è solo arte, ma anche disciplina, cultura e identità". Il ministro ha poi aggiunto: "È un linguaggio universale - ha aggiunto - che avvicina i cuori e arricchisce lo spirito, come ricordavano Benedetto XVI e Papa Francesco. E quale luogo migliore della Basilica di San Francesco, simbolo di pace e fraternità, per rilanciare il nostro impegno in questo campo? ".

La prima esibizione

"La prima esibizione pubblica dell'Orchestra nazionale della scuola italiana - ha spiegato ancora il ministro - è prevista per novembre, in un grande evento che segnerà l'avvio ufficiale delle attività. Vogliamo che questa orchestra sia non solo un'esperienza educativa di alto livello, ma anche un ponte tra le generazioni, un veicolo per avvicinare i cittadini alla bellezza della musica classica ". L'iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento dell'educazione musicale nelle scuole italiane.

"A bbiamo lavorato per potenziare l'insegnamento della musica sin dalla scuola primaria, inserendo nei programmi lo studio della storia della musica, il canto e la sensibilità musicale ", ha spiegato ancora il ministro.

Il Governo rafforza il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e musicale del Paese, offrendo ai giovani nuove opportunità di formazione e crescita

Con la nascita dell'Orchestra nazionale della scuola italiana, "", ha concluso Valditara.