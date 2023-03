Ponte sullo Stretto: si parte. Il Cav esulta: "Promessa mantenuta"

Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà realtà: questa sera il Consiglio dei ministri ha approvato salvo intese il decreto sull'infrastruttura che rappresenterà un nodo nevralgico dello sviluppo. Già ieri era arrivato l'annuncio sull'avvio dei lavori nel 2024 e oggi è arrivata la conferma grazie al decreto legge che contiene una serie di disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Berlusconi esulta: "Promessa mantenuta"

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da Silvio Berlusconi, secondo cui siamo di fronte a un " progetto concreto " che rappresenta " l'idea di futuro che abbiamo sempre avuto ". Il presidente di Forza Italia ha fatto notare che oggi la politica dei "no" è stata sconfitta: " Questa volta non ci fermeranno. È un'altra promessa agli italiani che siamo finalmente in grado di mantenere ".

Il Cav ha posto l'attenzione sul fatto che il Ponte collegherà l'Italia all'Europa intera: " Con il nuovo collegamento si metterà in moto un volano per l'economia siciliana che garantirà occupazione a più di centomila persone e la Sicilia potrà così diventare una base per la logistica dei trasporti internazionali in arrivo dal Mediterraneo ".

Il progetto per il Ponte

Il testo consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera. Rinasce la Società Stretto di Messina che avrà una nuova governance. Il ministero dei Trasporti ha fatto sapere che si riparte dal progetto definitivo del 2011 " che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali ".

Secondo Matteo Salvini, titolare del Mit e vicepresidente del Consiglio, è un'infrastruttura fortemente green: " Consentirà di ridurre l'inquinamento da anidride carbonica, oltre a permettere un consistente risparmio di tempo e denaro a tutti coloro che devono attraversare lo stretto. Infine, sarà motivo di grande attrazione turistica ".

Le reazioni nel centrodestra

Quello del governo è da intendersi come un chiaro segnale politico volto ad accelerare per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Per Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, oggi è " un giorno di festa " non solo per i messinesi ma anche per tutti coloro che da anni chiedono a gran voce che l'infrastruttura in questione " sia posta al centro del dibattito nazionale e tra le opere strategiche per il Paese ". Così il centrodestra è riuscito nel compito di " scrivere una bellissima pagina di storia ".