Report, la minaccia di Ranucci: "Svelerò un nuovo caso Boccia"

La vicenda Boccia ha aperto una falla al ministero della Cultura, dai cui cassetti sono usciti documenti riservati che non dovevano uscire. Le informazioni sono arrivate a Report, anche se il programma di RaiTre non conferma lo scambio (ma neppure lo smentisce). La tempistica però è abbastanza chiara. Al ministero da poco guidato da Alessandro Giuli c’erano sospetti sul capo di gabinetto Francesco Gilioli. Appena è arrivata la notizia che Report stava lavorando ad una puntata tutta dedicata al Mic, è partito il «licenziamento» in tronco per «mancanza di fiducia» di Gilioli, considerato responsabile nella fuga di notizie che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano, nonché fonte di Report. Adesso il materiale è in lavorazione per la puntata che andrà in onda questa domenica. L’obiettivo più che Giuli sarebbero però «alte cariche di Fratelli d’Italia». Ranucci, ospite alla trasmissione Un giorno da pecora su Radio1, è rimasto sul vago ma qualche elemento lo ha svelato. «È un nuovo caso Boccia che potrebbe essere al maschile, non riguarda Boccia, ma come modalità di operazione è un caso simile. Riguarda sempre il ministero della Cultura, ma Sangiuliano non c’entra. Ci sono documenti e chat che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d’Italia». Giuli quindi può stare tranquillo? "Gli consiglierei di seguire Inter-Juventus, visto che è un appassionato di calcio...», risponde evasivamente Ranucci per aumentare la suspense. Il ministro nei giorni scorsi è stato sentito dai pm che indagano sulla vicenda Boccia, come persona informata sui fatti.

Pochi giorni prima era stato ascoltato, per ore, proprio Gilioli, il consigliere silurato da Giuli perché ritenuto la gola profonda di Report, di quali documenti segreti si vedrà domenica. Un giallo in piena regola, forse non il genere letterario più amato dal coltissimo ministro Giuli.