"Nessun problema con Salvini, Tajani e Mediaset". Meloni spegne ogni illazione sul governo

Durante il punto stampa tenuto da Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo di Bruxelles c'è stato modo di affrontare anche temi inerenti la politica interna del nostro Paese. In particolare, il presidente del Consiglio ha confermato, davanti alle continue illazioni di stampa e opposizione, che la maggioranza di governo gode di ottima salute. " Penso sia una buona idea dimostrare ancora una volta che l'elemento, al di là di tutte le ricostruzioni inventate, che qualifica la capacità di una maggioranza e di un governo di fare il suo lavoro è la tempistica con la quale riesce a prendere le decisioni ", ha spiegato il premier.

Non c'è spazio in questo momento per congetture a distrazioni: il lavoro da fare è tanto e la maggioranza ha degli obiettivi da raggiungere entro l'anno. Il premier è concentrato sul lavoro e così tuttii suoi ministri, mentre attorno a loro dalle opposizioni si cercano di intercettare inesistenti segnali di disfacimento. " Se noi diamo un segnale che lavoriamo velocemente, che a livello di maggioranza lavoriamo compatti, facciamo una cosa bella e interessante ", ha proseguito Meloni, senza dare troppo adito alle voci esterne.

" I rapporti tra governo e Mediaset sono i rapporti che ci sono con una grande azienda italiana: una cosa è raccontare se ci sono dei problemi una cosa è tentare di crearli. Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi con Salvini, ne tra me e Tajani, non ci sono problemi con Mediaset ", ha proseguito il presidente del Consiglio nel punto stampa.