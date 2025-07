"Di sinistra e del '68 ma la apprezzo". Il sindaco Pd elogia Valditara

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara oggi si è recato a Grottaminarda, in provincia di Avellino, per inaugurare, nel centro della Valle dell'Ufita, i nuovi laboratori digitali dell'Its "Antonio Bruno". All'inaugurazione era presente anche il sindaco, Marcantonio Spera, esponente del Partito democratico, che ha salutato il ministro dell'Istruzione con una frase per molti inaspettata: " Io, di sinistra e del '68, apprezzo molte delle sue attività. Le condivido ". Uno schiaffo morale a quanti vedono la politica come lotta tra fazioni e sono incapaci di apprezzare il lavoro di un avversario politico solo perché tale. Valditara negli ultimi due anni e mezzo ha lavorato con tenacia per migliorare il sistema scuola e i risultati sono, evidentemente, sotto gli occhi di tutti.

" Siamo di fronte alla ennesima prova di quanto sia importante riconnettere la domanda di lavoro delle imprese ad un'offerta qualificata. una dimostrazione di vitalità delle aree interne della Campania ", ha detto il ministro durante un breve discorso fatto durante l'inaugurazione, in occasione della quale ha consegnato anche i diplomi a 30 studenti che hanno frequentato i corsi biennali di specializzazione di tecnico meccatronico. Il laboratorio dell'istituto irpino appena inaugurato, finanziato dal Pnrr e suddiviso in undici ambienti tecnologici, è tra i più avanzati d'Italia. Si tratta del "Digital Twin", che proietta su grande schermo i componenti industriali che vengono progettati ed evita errori e imperfezioni: è l'unico dispositivo di questo tipo presente nelle scuole del Centro-Sud Italia.