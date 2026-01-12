Sorriso, t-shirt rossa e capelli rasati: la prima videochiamata di Trentini è per la mamma

Capelli rasati, t-shirt rossa della Nike e sorriso. È così che la mamma ha rivisto Alberto Trentini dopo 423 giorni di prigionia nelle carceri venezuelane di Nicolas Maduro. Il cooperante l'ha chiamata subito non appena è stato liberato e tra poche ore potranno già rivedersi, perché l'aereo italiano con a bordo lui e Mario Burlò è partito per riportarli in Italia. " Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione ", ha dichiarato la famiglia Trentini, attraverso l'avvocato Alessandra Ballerini.

" Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili, adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie ", si legge nella chiusura della nota. Parole comprensibili, di una famiglia che ha atteso oltre un anno per rivedere un figlio imprigionato senza motivo, solo perché italiano, come strumento politico. La famiglia non ha mai rilasciato dichiarazioni fuori posto, si è affidata alla diplomazia italiana e agli apparati dello Stato affinché il caso trovasse una soluzione. " Se stare zitta serve a farlo tornare a casa, io sto zitta ", ha dichiarato qualche tempo fa. Nel più breve tempo possibile è atteso a Roma e poi, dopo aver espletato tutte le pratiche, potrà finalmente fare rientro a casa.

La prima telefonata risale al 16 maggio del 2025, sei mesi dopo l'arresto quando, secondo quanto filtrato da fonti di Palazzo Chigi, aveva riferito di essere in buone condizioni e aveva espresso il desiderio di tornare presto in Italia. La seconda telefonata l'ha fatta il 26 luglio scorso: " Pur nella costante angoscia siamo sollevati per aver potuto sentire, per pochi minuti, la voce di Alberto ". La terza e ultima telefonata di Trentini con la famiglia risale poi al 9 ottobre 2025.

È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione

raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro

assicurato di essere forte

", avevano sottolineato i familiari sempre attraverso l'avvocata Ballerini, aggiungendo che il cooperante aveva "" e aveva "". Oggi la quarta, quella più attesa, quella più sperata, in attesa di poter finalmente rimettere piede in Italia per riabbracciare i genitori.