Votata la mini-stretta sul Mercosur. Ma gli agricoltori: "Non ci basta"

Gli eurodeputati ieri hanno votato ad ampia maggioranza per introdurre clausole di salvaguardia più restrittive sull'accordo commerciale con il Mercosur, i Paesi del Sud America. Per evitare che le importazioni danneggino il settore agricolo europeo, la Commissione dovrebbe avviare un'indagine sulla necessità di attivare queste misure di protezione quando le importazioni di prodotti agricoli sensibili aumenteranno in media del 5% su un periodo di tre anni (rispetto al 10% annuo previsto nella proposta della Commissione). I deputati chiedono inoltre indagini più rapide (da sei a tre mesi in generale e da quattro a due mesi nel caso di prodotti sensibili), affinché le misure di salvaguardia possano essere introdotte più rapidamente. I negoziati con il Consiglio europeo sulla forma finale della normativa inizieranno oggi. I governi devono decidere entro sabato se dare il via libera all'accordo oppure rinviare la firma. In tal senso, sta spingendo molto il governo francese che vorrebbe clausole più forti. Anche l'Italia non è del tutto soddisfatta: «Non siamo contrari pregiudizialmente, vogliamo migliorare il Mercosur: è un buon accordo, vogliamo farlo diventare ottimo», ha detto il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida (in foto). Intanto ieri ci sono state tensioni tra Federalimentare, associazione di Confindustria a tutela dell'industria alimentare, e la coppia Coldiretti-Filiera Italia, rappresentativa della maggioranza degli agricoltori. Queste ultime hanno espresso «sconcerto e profonda preoccupazione» per le dichiarazioni del presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, che ha definito le clausole di salvaguardia dell'accordo Mercosur «solide ed efficaci» e in grado di garantire una presunta reciprocità anche a tutela del settore agricolo.

«Si tratta di affermazioni prive di fondamento, alla luce delle gravi e ben note lacune contenute nell'attuale versione dell'accordo, lacune che non vengono sanate neppure dagli emendamenti approvati dal Parlamento europeo nella giornata di oggi» (ieri, ndr). Per Coldiretti, un'approvazione del Mercosur è accettabile solo con «l'introduzione reale e vincolante dei principi di salvaguardia e di piena reciprocità, e non di clausole formali o strumentali».