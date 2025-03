La grande determinazione di Gigi Buffon per vincere e lasciare un segno nella storia

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scorso 26 marzo, la leggenda del calcio Gianluigi Buffon è entrato a far parte della famiglia Norqain, azienda orologiera elvetica indipendente, fondata nel 2018, come nuovo Norqainer e business partner per il mercato italiano. Un passo importantissimo per consolidare il positivo riscontro del brand nel nostro Paese, introdotto nel 2023, legato allo sport ed ai suoi valori creativi. Buffon, con la Nazionale, ha collezionato 176 presenze diventando Campione del Mondo in Germania, nel 2006, e ne è stato capitano in 80 occasioni. A livello di club, la sua carriera in Italia, dopo il Parma è stata contraddistinta dai colori bianconeri della Juventus, con la quale ha vinto 10 titoli in Serie A, cinque Coppe Italia, sei Supercoppe Italiane e un campionato di serie B, mentre, poi, con il Paris Saint-Germain, ha conquistato una Ligue 1 e una Supercoppa francese. Ha concluso la sua carriera al Parma e si è ritirato nel 2023 dopo oltre 1.100 partite giocate. Simbolo di determinazione, oggi Buffon è tornato in Nazionale con il doppio incarico di Capo Delegazione e Direttore Sportivo. Il fuoriclasse di Carrara ha così commentato: «È un onore diventare un Norqainer e unirmi a Patrizia e al team in questo bellissimo progetto. Norqain è un brand giovane e indipendente, con un'energia e un'ambizione che mi ricordano le squadre più vincenti. La qualità, la passione e l'attenzione ai dettagli sono valori che ci legano profondamente». E, Patrizia Aste, Managing Director di Norqain Italy ha aggiunto: «Con Gigi, condividiamo la ricerca dell'eccellenza e il desiderio di lasciare un segno».

Buffon sarà tra gli ambasciatori, con Gary Neville (ex stella del Manchester United), Sydney Schertenleib (calciatrice FC Barcelona), Kimmy Repond (pattinatrice artistica), Tina Weirather (ex sciatrice e membro del consiglio Norqain) e Stan Wawrinka (tennista elvetico, tre volte campione del Grand Slam), dei nuovi Wild ONE Skeleton 39mm, in carbonio Norteq, ultraleggero e ultraresistente, impermeabili fino a 200 metri, dotati del calibro automatico scheletrato Norqain N08S, certificato Cronometro e completati da cinturino in caucciù: sono declinati nelle versioni Hyper Pink, Sky Blue, Purple Ice Blue e Mint (limitata a 400 pezzi).