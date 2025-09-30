Un grande live jazz per ricordare Soana. Da Intra a Tomelleri ad Arco e Trovesi

Un concerto jazz per ricordare Emilio Soana, il grande trombettista scomparso a gennaio (in foto). Enrico Intra, Gianluigi Trovesi, Paolo Tomelleri, Franco Ambrosetti, Claudio Angeleri, Marco Mariani, Tony Arco, la small band diretta da Luca Missiti e altri musicisti sono i protagonisti di un live che si svolgerà sabato alla Camera del lavoro (inizierà alle 17.30, ingresso 10 euro con tessera associativa). Il programma prevede musiche originali dei solisti ospiti con arrangiamenti di Luca Missiti. Sarà il terzo appuntamento della nuova stagione della rassegna Atelier Musicale (organizzata dall'associazione culturale Secondo Maggio). Ispirato da Gillespie e poi dai trombettisti dello stile Hard-Bop, Soana guardava anche ad Armstrong e nel suo linguaggio portava una ricchezza di sonorità e di colori che ben pochi trombettisti possono vantare. Prima tromba dell'Orchestra della Rai di Milano, della Civica Jazz Band di Enrico Intra, della Monte Carlo Nights, Soana ha suonato con molti tra i più celebri jazzisti italiani, europei e americani. Il cast del concerto a lui dedicato poteva vantare un numero impressionante di ospiti ma è stato limitato a una parte di quei musicisti che più di altri si sono trovati al suo fianco. In primis Enrico Intra, punto di riferimento del tributo, poi Luca Missiti, che ha curato gli arrangiamenti e la direzione della band.

Quindi Marco Mariani che è stato dapprima suo allievo, poi assistente e poi co-autore di testi didattici firmati con lui. Gli altri ospiti sono Franco Ambrosetti e Gianluigi Trovesi, quindi Claudio Angeleri e Marco Gotti, il leader della J.W. Orchestra, poi Sergio Orlandi e, infine, Paolo Tomelleri.