La grande Opera Italiana all'Arena di Verona

Le più grandi star internazionali della lirica in un'unica serata, per uno show evento. Accadrà venerdì 7 giugno all'Arena di Verona per «La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità», l'evento straordinario promosso dal Ministero della Cultura per celebrare il canto lirico italiano, che è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Sul palco ci saranno Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli e molti altri artisti. Si esibiranno in mondovisione grazie alla Rai, con la danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni. A condurre Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti. Porteranno il pubblico in un avvincente viaggio nell'Opera che ha fatto la storia della musica e dell'Italia.

«Sarà un evento unico nella storia della lirica, molto internazionale e molto spettacolare», ha sottolineato il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi durante la presentazione a Roma, nella sede del ministero, e «anche molto istituzionale: puntiamo alla presenza delle più alte cariche dello Stato ed in platea ci saranno 20 delegazioni Unesco e più di 60 ambasciatori dei paesi dove l'Opera è più amata».

La serata - realizzata in collaborazione con Fondazione Arena di Verona e con la partecipazione di Siae, Anfols, Teatro alla Scala e Accademia di Santa Cecilia - potrà vantare una grande orchestra composta da 160 elementi e un coro di 300 voci, provenienti dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane, con la partecipazione straordinaria del maestro Riccardo Muti. Per la prima volta l'Arena ospiterà un doppio palcoscenico.

Sarà Muti a dirigere la prima parte della serata, e i brani per orchestra e coro più significativi della grande Opera italiana, dal regno del Belcanto di Guglielmo Tell e Norma, all'epopea verdiana e risorgimentale di Nabucco e Macbeth, alle pagine sinfoniche e corali grandiose da Mefistofele e Manon Lescaut.

Oltre alle grandi pagine che hanno fatto la storia della musica, e dell'Italia stessa, la seconda parte della serata offrirà un'appassionante antologia dei brani d'opera più celebri di Puccini, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Giordano.