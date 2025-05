Grazie ai Lions Club Italiani un paio di occhiali ai più sfortunati

Ascolta ora 00:00 00:00

Spesso le soluzioni più semplici sono sotto ai nostri occhi, eppure non le vediamo. Quando si pensa a come aiutare chi ha bisogno tralasciamo di considerare un sacco di necessità che invece sono primarie.

Lions International, con i suoi oltre 1.400.000 soci, è noto, nel mondo, per il proprio diversificato servizio a favore dei più bisognosi. Ha trovato vari ambiti nei quali far sentire la propria presenza concreta. Una delle maggiori aree di intervento è proprio legata alla vista. Non tutti sanno che circa l'80% dei casi di malattie oculari può essere prevenuto, cioè, previsto e, quindi, impedito o eliminato prima del suo manifestarsi.

Oppure, può essere curato o migliorato con l'uso di un paio di occhiali. Come spiega Mauro Imbrenda, Presidente del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati: «Gli occhiali sono un oggetto di uso comune e tutti coloro che li utilizzano hanno sicuramente quelli che non usano più, magari depositati nei cassetti nelle loro case ed esitano a buttarli via, perché hanno avuto e hanno ancora un valore indiscutibile. Ebbene, questo paio di occhiali può cambiare la vita di un'altra persona. Questa è la ragione per cui i Lions hanno realizzato, in tutto il mondo, il Programma di Raccolta e Riciclaggio degli occhiali». Ed è così che questa particolare, quanto preziosa, raccolta è stata adottata quale attività ufficiale di servizio di Lions International, nell'ottobre del 1994.

In realtà, per oltre 80 anni, singoli club e distretti Lions hanno raccolto occhiali usati al fine di distribuirli a persone in stato di bisogno nei paesi in via di sviluppo. «Questo servizio è stato e continua ad essere gratuito - spiega il presidente Imbrenda -. Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati è uno dei venti Centri di Riciclaggio di Occhiali dei Lions (Lions Eyeglasses Recycling Centers) presenti nel mondo. Opera in Italia dal 2003 ed è una ripartizione della Fondazione Internazionale dei Lions Clubs.

I volontari puliscono, suddividono in base alla gradazione e confezionano gli occhiali. Gli occhiali ricondizionati vengono distribuiti alle persone che ne hanno bisogno in tutte le comunità del mondo». Immaginate l'impatto che questo semplice gesto ha su un bambino che non sia in grado di leggere, così come su un adulto teso a raggiungere buoni risultati sul lavoro, o su un anziano che può così mantenere l'indipendenza e fornire alla comunità nuove opportunità per crescere e prosperare. Questi occhiali ricevuti cambiano in meglio la qualità della loro vita. Dalla fondazione, nel 2003, sono stati raccolti quattro milioni e mezzo di paia di occhiali. Che sono poi stati consegnati con 800 interventi e missioni in 75 paesi nel mondo e, sino ad ora, oltre 2.400.062 persone hanno migliorato la loro esistenza grazie ad un paio di occhiali. Il centro italiano attualmente ha avviato alcuni progetti molto importanti: Il «Progetto Italia» secondo cui ogni persona potrà direttamente chiedere ai Lions Clubs del territorio gli occhiali e riceverli qualora non gli sia possibile procurarseli autonomamente. Altra iniziativa è il «Progetto scuola», grazie alla collaborazione con la rete italiana scuola di ottici, che ha permesso ai Lions Italiani di fornire tutto il materiale didattico utile al percorso degli allievi degli istituti tecnici italiani. Il «Progetto banche degli occhiali» che ha visto l'apertura di vere e proprie banche degli occhiali in Burkina Faso, Kenya e a breve in Venezuela e Cile.

Tutto questo, continuando a fornire occhiali a chiunque ne facesse richiesta in tutto il mondo. E noi? Possiamo contribuire in due modi. Il primo, donando gli occhiali che non usiamo più.

Il secondo, destinando il nostro 5x1000, soldi che vengono utilizzati, ad esempio, per affrontare i costi di spedizione, visto che gli occhiali vanno in tutto il mondo. Sul modello 730, CU o Redditi, nel riquadro «Sostegno degli enti del terzo settore», firmate e scrivete, sotto la firma, il codice fiscale dell'associazione(91016640012).