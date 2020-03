"Grazie per quello che fate". Il dono alla Guardia di Finanza nel periodo di emergenza

Sono momenti difficili questi per tutto il territorio nazionale che ormai si imbatte da giorni nell’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus. Una dura prova che sta chiamando tutti i cittadini a fare i conti con un’esperienza drammatica mai pensata. Un nuovo stile di vita che richiede di stravolgere abitudini e rinviare tutti i programmi a data da destinarsi. L’unico obiettivo al momento è quello di evitare di dar vita ad ogni situazione che possa permettere al virus di diffondersi più di quanto già non lo abbia fatto. Per tale ragione, come ormai risaputo, l’unico strumento al momento capace di creare uno scudo contro il Covid-19 è quello di rimanere categoricamente a casa.

Diversi gli appelli affinché i cittadini si attengano al rispetto di uno degli elementi cardine del decreto del presidente del consiglio dei ministri. Numerose le raccomandazioni a tutti gli italiani per far capire loro l’importanza del rispetto delle disposizioni sul contenimento del virus. I comportamenti richiesti dal premier Giuseppe Conte nel suo decreto sono stati recepiti e applicati dall’intera popolazione, però è anche vero che, qua e in là, all’interno del territorio nazionale,vi sono anche centinaia di trasgressori.

Al lavoro per accertare il comportamento irresponsabile di queste persone, applicando le conseguenti sanzioni, le forze dell’ordine. Da diversi giorni nelle vie delle città si vedono operativi gli uomini in divisa che controllano le motivazioni che portano le persone ad uscire da casa. Ma non solo, proprio in questo momento si intensificano anche le attività che mirano a prevenire o reprimere azioni criminose. Alcuni Corpi sono anche impegnati a combattere le speculazioni di chi, approfittando dell’emergenza sanitaria, vende prodotti per la protezione individuale a prezzi esorbitanti o non conformi alla normativa sulla sicurezza. Insomma tante le attività che, ora più che mai, hanno ricevuto l’apprezzamento da parte di tutti gli italiani i quali non hanno esitato con diversi gesti a far sentire la propria vicinanza alle forze dell’ordine.